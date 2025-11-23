Ballando, gelo Lucarelli-D’Urso: “Sei una scostumata”. E spunta un post al veleno contro i giudici Nella puntata di ieri del dance show, la giurata e la concorrente si sono scontrate sollevando l'ennesima polemica di fuoco. E Milly come sempre ha provato a stemperare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nonostante la vittoria di puntata, a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso finisce nell’occhio del ciclone per una disputa pesante con la giurata Selvaggia Lucarelli. Tutto è partito da una leggera polemica lanciata da Pasquale La Rocca, compagno di ballo di Barbara, che ha spinto Selvaggia a chiedere spiegazioni proprio all’ex conduttrice Mediaset. A questo punto l’atmosfera si è scaldata parecchio, sono volate parole di fuoco (da una parte e dall’altra) e Selvaggia è arrivata a rinfacciare alla D’Urso la condivisione di un post social polemico contro i giudici di Ballando. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Ballando, lo scontro di fuoco tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Tutto è iniziato dal video di presentazione dell’esibizione di Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso. Il ballerino, che nell’ottava puntata di Ballando era stato critica per il suo approccio alla coreografia, ne ha approfittato per affrontare le critiche all’interno della clip. Ma il suo intervento ha subito indispettito Selvaggia Lucarelli: "C’è una cosa che mi lascia un po’ perplessa di questa serata e dalla clip, cioè sembra che stiamo parlando di Pasquale, cioè Barbara d’Urso è sparita praticamente, cioè nella clip ha parlato solo Pasquale…ma lei dov’è, che fine ha fatto? Perché è lei che deve difendere la coppia, che poi non c’è niente da difendere, però è lei che deve parlare del percorso. Allora, la mia domanda è: Barbara, sei tu la colonna portante di questa coppia, perché ti nascondi dietro Pasquale? Perché non ci rispondi?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito Barbara D’Urso si è fatta sentire: "Ma rispondere a cosa, scusate? Qualcuno mi ha fatto una domanda?". E ovviamente Selvaggia non si è tirata indietro, tornando immediatamente all’attacco: "Ma questo è gaslighting, questo si chiama gaslighting, cioè stai cercando di confondere le cose. Stiamo parlando con voi, anche se risponde Pasquale, comunque ti riguarda la cosa, no?".

"Mi fa molto ridere tutto questo", ha replicato di nuovo l’ex volto Mediaset, "trovo tutto molto divertente. Tutto questo che sto ascoltando lo trovo molto divertente, ma continuo a non capire a chi devo rispondere". Sempre più indispettita, Selvaggia è andata dritta al punto: "Cosa c’è che non va? Perché vi lamentate di quello che diciamo? Non vi sentite sufficientemente valorizzati? Vi diciamo troppo poco che siete bravi?".

Ma Barbara ha scansato la polemica spiegando qual è il vero problema di questa edizione: "Non è che non ci sentiamo valorizzati, perché comunque i voti sono alti, però troviamo che a volte ci siano motivazioni che non c’entrano niente con l’esibizione che abbiamo fatto. Questo è quello che avvertiamo noi, forse che avvertono anche a casa".

Il post ‘incriminato’ condiviso da Barbara D’Urso

Ed è a questo punto che Selvaggia ha tirato fuori il suo asso nella manica. La giurata, infatti, ha rinfacciato a Barbara di avere ricondiviso nei giorni scorsi il post del giornalista di Vanity Fair, Mario Manca, che parlava di ‘lenta e logorante demolizione psicologica nei confronti della D’Urso. "Tu dici che va tutto bene", ha proseguito Selvaggia, "ma non è vero nulla, perché questa settimana, e lo sappiamo molto bene, non facciamo finta di niente, hai condiviso la storia di un giornalista che diceva che tu sei sottoposta a una demolizione psicologica, lenta, logorante e che questo programma è un purgatorio televisivo. Allora, qual è la verità?".

L’attacco però non ha scosso particolarmente ‘Barbarella’, che a sua volta è tornata a farsi sentire: "Io voglio sapere, tu sei qui a giudicare o a raccontare quello che io condivido? Tu sei il giudice e io parlo a un giudice. Mi fai ridere. Carolyn fa il giudice, Fabio giudica, Ivan giudica, tu stai parlando di quello che io condivido sui social. Cosa devo spiegarti? Ma basta…I giudici, se sono qui per giudicare davvero, dovrebbero evitare di attaccare verbalmente e violentemente coloro che poi devono giudicare nel programma".

La Lucarelli ha però interrotto la concorrente: "Ma chi ti attacca violentemente? Tu stai vivendo in una bolla di fantasia". Ed è qui che Barbara ha definitivamente perso le staffe. "Se interrompi sei una scostumata!", ha concluso l’ex conduttrice Mediaset, "da Canino, Zazzaroni, Smith e Mariotto non ho mai letto niente del genere sui concorrenti!".

Potrebbe interessarti anche