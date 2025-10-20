Ballando, fuorionda choc di Mariotto su Barbara D’Urso: “Insopportabile”. E Matteo Addino lo asfalta Il giudice e stilista del dance show si è lasciato scappare un commento velenoso nel salotto de La Volta Buona. Tensioni anche con il nuovo tribuno del popolo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nel salotto de La Volta Buona Guillermo Mariotto va all’attacco, con una serie di stoccate da manuale rivolte alla conduttrice Barbara D’Urso. Il giudice di Ballando, ospite oggi di Caterina Balivo, ha rilasciato dei commenti velenosi sulla concorrente ex volto Mediaset, per poi farsi scappare una battuta infelice durante un fuorionda. E le tensioni sono continuate anche quando ha preso la parola Matteo Addino, nuovo tribuno del popolo del dance show. Che ha lamentato di essere stato preso di mira dallo stilista durante il programma. Ecco tutti i dettagli.

Ballando, la stoccata di Mariotto a Barbara D’Urso

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Guillermo Mariotto si è presentato per commentare come da copione l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Subito la conduttrice gli ha chiesto un parere su Barbara D’Urso, protagonista assoluta fino a questo momento. Ma la riposta di Guillermo non è stata delle più gentili: "Aaaah, non ci siamo! È tutta una grande recita: una recita di santa Barbara, infatti io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice!". Un giudizio secco, che ha fatto subito il giro dei social, scatenando una cascata di polemiche.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma non è tutto, perché nel proseguo della diretta, lo stesso Mariotto è stato beccato fuori-onda mentre imitava con malizia la conduttrice. La Balivo ha infatti fatto partire un video con protagonista l’inviato Domenico Marocchi, che si era recato come al solito dietro le quinte a Ballando, per intervistare la coppia Marcella Bella-Chiquito. A un certo punto, davanti alle telecamere è passata la D’Urso, che senza fermarsi ha esclamato: "Va tutto benissimo. Ed è qui che Mariotto è intervenuto, mentre lo schermo di Rai 1 era diviso tra l’inviato e lo studio de La Volta Buona.

"Tutto benissimo!", ha esclamato lo stilista facendo il verso a Barbara. Poi è arrivata la stoccata finale, leggibile sulle labbra dello stilista mentre metà dello schermo de La Volta Buona era occupato dal dietro le quinte dell’inviato Domenico Marocchi. "Insopportabile!", sembra esclamare platealmente Mariotto, ovviamente riferendosi ancora una volta all’ex regina di Pomeriggio 5.

La tensione in diretta tra Mariotto e Matteo Addino

A La Volta Buona oggi era presente anche Matteo Addino, nuovo tribuno del popolo voluto da Milly Carlucci. A lui Caterina Balivo ha chiesto un commento sull’esperienza a Ballando, ma per il coreografo è stato impossibile rispondere, a causa dei continui commenti velenosi di Mariotto. "Mariotto mi bullizza da quando sono arrivato", ha quindi esclamato Addino, "mi bullizza sul look, sulla danza, su tutto. Lo fa da quando sono arrivato".

A questo punto Guillermo l’ha buttata sul ridere, tirando per gioco una cuscinata a Matteo. Ma l’affermazione del tribuno sembrava tutt’altro che scherzosa. E dire che il dance show di Rai 1 è soltanto all’inizio.

Potrebbe interessarti anche