Ballando, Delogu 'in bilico' dopo il lutto: l’ipotesi ritiro definitivo e il messaggio (dolcissimo) di Fialdini
La speaker radiofonica resta in silenzio dopo terribile lutto che l'ha colpita di recente. Ma presto dovrà comunicare la sua decisione sul dance show. Ecco i dettagli.
La pista di Ballando con le Stelle potrebbe perdere una delle protagoniste assolute di questa edizione. Andrea Delogu, colpita dal dramma della morte improvvisa del fratello Evan (appena 18 anni, vittima di un terribile incidente in moto), ha lasciato temporaneamente il dance show, ma non è chiaro se e quando sarà disposta a tornare. L’ipotesi di un ritiro definitivo si fa sempre più concreta, mentre un’altra concorrente eccellente, Francesca Fialdini, deve fare i conti con un brutto infortunio. E intanto ne approfitta per rivelare un dettaglio sul suo messaggio di cordoglio alla Delogu. Vediamo qui sotto tutta la storia.
Ballando, il silenzio di Delogu e l’ipotesi addio definitivo
Dopo il ritiro temporaneo da Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha scelto di vivere il suo lutto senza clamore e senza comunicati ufficiali. La speaker radiofonica ha evitato ogni intervento pubblico, motivo per cui non è chiaro, al momento, quale sarà la sua decisione definitiva sul dance show di Rai 1. Quello che è certo – almeno per ora – è che la pista di Milly Carlucci resta orfana di una delle sue concorrenti più brillanti. L’assenza di Andrea si è fatta sentire già nella scorsa puntata, e a questo punto un secondo forfait, nella puntata di sabato 8 novembre, appare sempre più probabile.
Nel frattempo, Milly Carlucci deve fare i conti anche con l’infortunio di Francesca Fialdini. La conduttrice ha parlato recentemente a La Stampa, rivelando tra l’altro come si è comportata con la Delogu una volta appreso del terribile incidente. "Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me", ha spiegato, "non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio". Un gesto semplice, il suo, ma pieno di rispetto nei confronti di una collega che al momento sta affrontando una fase estremamente delicata.
Il futuro di Francesca Fialdini a Ballando
Resta incerto anche il futuro della Fialdini sulla pista di Ballando. Anche lei potrebbe dover lasciare il programma, se l’infortunio si rivelasse più grave del previsto. "In questo momento sono seduta con il piede fasciato e il ghiaccio", ha raccontato sempre a La Stampa, "quando capiremo l’entità del danno saprò se potrò tornare in pista sabato. Spero davvero di continuare con Ballando. Il mio motto? The show must go on".
La Fialdini resta comunque tra le favorite per la vittoria finale, una prospettiva che lei stessa contempla con incredulità. "Io, soprattutto all’inizio, ero incredula", conclude, "non le dico poi i miei genitori… Secondo papà non avrei dovuto proprio accettare: ‘Perché fare brutte figure proprio adesso?’. Quando, dopo la prima puntata, li ho chiamati per dire che ero prima, mamma si è messa a ridere pensando fosse uno scherzo: ‘Ma dai, sei la persona più pigra che io conosca’. D’altronde l’ultima volta che ho fatto sport in modo regolare è stato a 17 anni".
