Ballando con le Stelle, dopo la vittoria di Andrea Delogu il commovente messaggio di papà Walter: "Eri lì con lei" Il messaggio di papà Delogu per la vittoria della figlia è anche un tenero ricordo di Evan, e il riconoscimento della sua presenza nella vita della famiglia

Ballando con le Stelle 2025 si è concluso ieri sera, sabato 20 dicembre, con la vittoria, meritatissima di Andrea Delogu e del suo maestro Nikita Perotti. Sono stati infatti loro ad alzare la coppa alla fine del ring, un duello da tre esibizioni a testa contro l’altra coppia regina di questa edizione e meritevolmente finalista, quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Dopo gli abbracci, l’esultanza, la gioia e il gesto di alzare la coppa al cielo, quando l’ha posata a terra, dopo aver ringraziato tutti, Andrea Delogu ha detto, indicando il trofeo: "Questa va immediatamente a casa di mio padre".

Un pensiero naturale, visto che la sua esperienza a Ballando è stata segnata dal dolore della perdita del fratello 18enne Evan, una tragedia familiare che ha segnato profondamente la conduttrice durante il suo percorso nello show di Milly Carlucci. Poco dopo era proprio papà Walter Delogu a rivolgere sui social un pensiero ai due figli: Andrea, la guerriera vittoriosa, e Evan, l’angelo che se ne è andato troppo presto. "La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara…ma lo sai bene perchè eri lì con lei".

Di certo, il pensiero del fratello scomparso non ha mai lasciato la conduttrice che, anche ieri sera, ha raccontato il difficile momento che sta vivendo la sua famiglia, dicendo: "Ballando è stato un posto dove ho potuto mettere in pausa cose che poi dovrò affrontare. Tornare dopo quello che è successo è stato…tutto. È stato far vedere anche alla mia famiglia che ci sono. Tornare è stata la scelta più giusta che ho fatto per me. Mi sono data del tempo e adesso ho qualche strumento in più, per quello che verrà dopo".

Andrea Delogu ha poi riconosciuto il ruolo importante, di sostegno e incoraggiamento, svolto dal suo giovane maestro, Nikita Perotti: "Se non avessi incontrato Nikita non avrei trovato la forza di tornare a questo percorso".

E Nikita Perotti, che ieri ha definito Andrea Delogu un suo "pilastro", è stato talmente vicino e fondamentale alla conduttrice in questo periodo che è già diventato uno di famiglia, accolto in casa dalla mamma di Delogu e anche ammesso nel "cerchio magico" dei suoi amici più stretti e a cui la conduttrice de La Porta Magica riconosce un ruolo fondamentale nella sua vita. Così come lo riconosce tuttora alla sua famiglia e al fratellino che non c’è più: "Evan era una parte di me, e continuerà ad esserlo". Aveva detto Andrea Delogu davanti alle telecamere di Ballando la sera del suo rientro. E sarà sempre così.

