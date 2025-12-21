Ballando con le Stelle, tutte le percentuali della finale vinta da Andrea Delogu
Andrea Delogu vince Ballando con le Stelle con una percentuale di poco superiore a Francesca Fialdini.
È stata una finale intensa e carica di significati quella di Ballando con le Stelle, che ha visto Andrea Delogu trionfare al termine di una serata scandita da sfide dirette, percentuali decisive e un forte coinvolgimento emotivo del pubblico. Un pubblico che, puntata dopo puntata, ha dimostrato un affetto costante e profondo nei confronti della conduttrice, sostenendola con convinzione lungo tutto il percorso e stringendosi attorno a lei in modo particolare dopo la tragica morte del fratello, un evento doloroso che ha segnato profondamente la sua esperienza nel programma portandola anche ad un’assenza di alcune settimane.
Ballando con le stelle percentuali finale, sfida equilibratissima
Milly Carlucci ha aperto la serata finale ufficializzando l’eliminazione di Filippo Magnini, Martina Colombari e Rosa Chemical, che hanno dovuto abbandonare la competizione prima dei duelli decisivi. Da quel momento, la gara è entrata nel vivo con una serie di scontri diretti che hanno definito il podio e raccontato, attraverso le percentuali del televoto, il sentiment del pubblico da casa.
Il primo duello ha visto Francesca Fialdini contrapposta a Fabio Fognini. La giornalista ha conquistato l’accesso allo scontro finale grazie a un risultato netto: il 65% delle preferenze contro il 35% assegnato al tennista. Un dato che ha confermato l’apprezzamento del pubblico, ma anche un’abilità che anche la giuria ha più volte evidenziato.
Successivamente è toccato a Barbara d’Urso affrontare Andrea Delogu in una sfida che si è rivelata decisiva. Anche in questo caso, il televoto ha premiato con ampio margine la futura vincitrice, forse con percentuali che nessuno si sarebbe mai aspettato: Andrea Delogu ha raccolto il 69% dei voti, contro il 31% ottenuto da Barbara d’Urso. Un risultato che ha messo in evidenza quanto il pubblico fosse ormai fortemente schierato dalla sua parte, non solo per le esibizioni, ma anche per il percorso umano affrontato sotto gli occhi di tutti. Anche con una delle conduttrici più amate del piccolo schermo non c’è stata partita.
L’ultimo duello, quello tra Francesca Fialdini e Andrea Delogu, ha rappresentato il momento più equilibrato della serata. Le percentuali finali hanno raccontato una sfida combattuta, conclusa con la vittoria di Delogu al 55%, contro il 45% della sua avversaria. Un successo maturato anche grazie a un rapporto speciale con il pubblico, che ha continuato a sostenerla con grande partecipazione emotiva, riconoscendone la forza, la determinazione e la capacità di andare avanti nonostante il dolore personale devastante per il fratello.
Gli altri premi
Nel corso della serata sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il Premio Aiello, destinato alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi, è andato a Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Il Premio Paolo Rossi, dedicato alla generosità del racconto e all’evoluzione artistica, è stato conferito a Martina Colombari e Luca Favilla e a Fabio Fognini e Giada Lini. Infine, il Premio del Presidente di Giuria, riservato al ballo ritenuto più meritevole, è stato assegnato a Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca.
La vittoria di Andrea Delogu chiude così un’edizione segnata non solo dalla competizione, ma anche da un forte coinvolgimento umano, che ha trasformato il televoto in un vero e proprio abbraccio collettivo da parte del pubblico.
