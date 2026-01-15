Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sfrattata dopo 20 anni: la (strana) mossa della Rai La Rai non avrebbe rinnovato il contratto di affitto con l'Auditorium del Foro Italico, dove da due decenni veniva trasmesso il dancing show.

Ballando con le Stelle deve traslocare. Il celebre dancing show del sabato sera di Rai 1, in onda da 20 anni con la conduzione di Milly Carlucci, pare che per il 2026 sia alla ricerca di una nuova location. Stando alle indiscrezioni, infatti, la Rai non avrebbe rinnovato il contratto di affitto con l’Auditorium del Foro Italico di Roma, da dove il programma è stato sempre trasmesso. La scelta, dettata da esigenze di budget, è partita da Viale Mazzini e la locazione con la struttura si dovrebbe interrompere a giugno. Andrea Delogu, quindi, sarà l’ultima vincitrice di un’edizione in onda dalla storica location, mentre ora tutta la produzione è impegnata a cercare dei nuovi studi per ospitare la stagione al via dal prossimo settembre. Tra le possibili scelta, quella di Saxa Rubra pare essere la più probabile. Vediamo che succede.

Ballando, addio al Foro Italico: lo show di Milly Carlucci deve traslocare

"Dopo vent’anni Ballando cambia casa. Nei prossimi mesi la Rai saluterà il famoso Auditorium del Foro Italico. Per la prossima stagione Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro dovranno cercare una nuova sede e un nuovo studio", scrive Giuseppe Candela su Chi, lanciando un indiscrezione poi confermata anche dal Messaggero. Il contratto d’affitto con la location storica del dancing show è, infatti, scaduto e pare che Viale Mazzini non abbia nessuna intenzione a rinnovarlo. Il programma, già confermato per la stagione 2026, dovrà quindi trovare dei nuovi studi e tra le ipotesi la più accreditate pare che la destinazione più probabile sia Saxa Rubra, anche se occorreranno diversi lavoro di ristrutturazione per rendere il tutto in grado di ospitare uno show delle dimensioni di Ballando. Infine, oltre a una nuova location per i prossimi ballerini in erba e i loro maestri, potrebbe essere in arrivo anche un format inedito, ancora in fase di scrittura, da affidare sempre alle mani di Milly Carlucci. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

