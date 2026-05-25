Ballando con le stelle, terremoto Selvaggia Lucarelli: addio inevitabile. Chi la rimpiazza (e perché porterà il caos) Selvaggia Lucarelli verso l’addio a Ballando con le Stelle? L’ipotesi Mediaset rischia di cambiare gli equilibri storici dello show di Milly Carlucci.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da anni il nome di Selvaggia Lucarelli è legato a doppio filo a Ballando con le Stelle. La giornalista è diventata una presenza centrale all’interno del talent di Rai1, soprattutto per il suo stile diretto e per le discussioni che spesso animano la giuria. Proprio per questo motivo, le indiscrezioni circolate nelle ultime ore stanno facendo molto rumore.

Selvaggia Lucarelli all’Isola Dei Famosi

Secondo i rumor emersi in mattinata, infatti, Selvaggia Lucarelli sarebbe tra i nomi più accreditati per la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality che Mediaset starebbe preparando per l’autunno con un format profondamente diverso rispetto agli ultimi anni. La trasmissione dovrebbe essere registrata nelle Filippine tra giugno e luglio, senza studio e senza dirette, ma andrebbe poi in onda in autunno su Canale 5, proprio nello stesso periodo di Ballando con le Stelle. Inizialmente sembrava praticamente certa la presenza di Belen Rodriguez alla conduzione, ma nelle ultime ore il suo nome sarebbe uscito dai giochi. A quel punto sarebbe emersa proprio la candidatura di Selvaggia Lucarelli, già transitata a Mediaset come opinionista del Grande Fratello Vip.

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Selvaggia Lucarelli e il possibile addio a Ballando con le Stelle

Un’eventuale conduzione de L’Isola dei Famosi potrebbe però avere conseguenze importanti anche sul futuro della giornalista a Ballando con le Stelle. Un ruolo così centrale su Canale 5 renderebbe infatti Selvaggia Lucarelli uno dei volti simbolo di Mediaset, scenario che potrebbe complicare la sua permanenza stabile nel programma di Milly Carlucci. Anche perché, considerando che L’Isola sarà si registrata a giugno ma andrà in onda in autunno insieme a Ballando, risulta difficile immaginare lo stesso personaggio protagonista in prima serata contemporaneamente sia su Canale 5 che su Rai 1. L’ipotesi di vedere Lucarelli impegnata da una parte alla guida de L’Isola dei Famosi e dall’altra seduta nella giuria di Ballando con le Stelle appare quindi piuttosto complicata, soprattutto nel caso in cui il nuovo accordo televisivo dovesse prevedere forme di esclusiva. Per questo motivo, nelle ultime ore, si sta parlando con sempre maggiore insistenza di un possibile addio alla storica giuria di Ballando.

I nomi per la sostituzione di Selvaggia, spunta Cruciani

L’eventuale uscita di Selvaggia Lucarelli aprirebbe inevitabilmente il tema della sostituzione. E non si tratterebbe di una scelta semplice, considerando quanto la giornalista sia diventata centrale nelle dinamiche del programma. Nelle scorse settimane era circolato il nome di Giuseppe Cruciani come possibile nuovo giurato. Un’ipotesi che avrebbe una sua logica soprattutto dal punto di vista televisivo, perché Cruciani è considerato uno dei pochi personaggi in grado di garantire un livello di scontro e polemica simile a quello della Lucarelli. La sua presenza permetterebbe di mantenere quella componente conflittuale che negli anni è diventata parte integrante della giuria di Ballando con le Stelle. Allo stesso tempo, però, il conduttore radiofonico viene ritenuto da molti fin troppo divisivo, motivo per cui il suo eventuale arrivo potrebbe spaccare il pubblico. Tra le alternative circolate nelle ultime settimane sarebbe emerso anche il nome di Barbara D’Urso, anche se al momento questa possibilità appare più complicata. Oltre alle questioni legate al suo futuro televisivo, c’è anche chi ritiene che non abbia la stessa vena polemica di Selvaggia Lucarelli, elemento che negli anni è diventato fondamentale per gli equilibri della giuria.

Una giuria in crisi

Dopo tantissimi anni con una composizione rimasta quasi invariata, un eventuale cambio in giuria rischierebbe di modificare profondamente gli equilibri interni di Ballando con le Stelle. La presenza di Selvaggia Lucarelli ha infatti contribuito a definire il tono del programma, soprattutto nelle dinamiche tra concorrenti, maestri e giurati. Per questo motivo, l’eventuale sostituzione rappresenterebbe uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni per lo show di Milly Carlucci, destinato inevitabilmente ad aprire una fase completamente nuova per il programma.

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