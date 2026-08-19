Ballando con le stelle, svelato il cast di maestri: Pasquale La Rocca via, la nuova star ex Amici e due big blindati Si delinea la squadra di Milly Carlucci per la nuova edizione al via in autunno: confermati Nikita Perotti e Giovanni Pernice, due nuovi ingressi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova edizione di Ballando con le stelle comincia a delinearsi. In attesa di conoscere tutti gli abbinamenti tra concorrenti e maestri, il dance show di Rai 1 guidato da Milly Carlucci ha già ufficializzato alcune importanti conferme e diverse novità. Tra i nomi che torneranno in pista ci sono Giovanni Pernice e Nikita Perotti, mentre la squadra degli insegnanti si arricchisce di due nuovi ingressi: Gioia Giovanatti e Leonardo Lini. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le stelle, il cast dei maestri prende forma: confermati Pernice e Perotti (dopo il podio)

La nuova stagione di Ballando con le Stelle – come anticipato – ripartirà anche da due protagonisti che hanno lasciato il segno nell’edizione precedente e non solo. Nikita Perotti e Giovanni Pernice, infatti, sono stati infatti confermati nel gruppo dei maestri. Lo scorso anno Perotti ha accompagnato Andrea Delogu fino alla vittoria, mentre Pernice ha conquistato il secondo posto insieme a Francesca Fialdini. Perotti ha scelto un annuncio dal taglio decisamente originale: in un video il maestro appare impegnato in una performance immerso nella natura, prima che una telefonata di Milly Carlucci interrompa quello che si rivela essere un sogno. La conduttrice gli comunica così la conferma per la ventunesima edizione del programma. Anche Pernice ha ricevuto direttamente la fatidica chiamata di Carlucci. Nel filmato realizzato con Bianca Guaccero, il ballerino ha scherzato sul secondo posto ottenuto lo scorso anno, fissando implicitamente un nuovo obiettivo: fare ancora meglio. Tra le novità della nuova edizione c’è anche l’assenza di Pasquale La Rocca, uno dei maestri più vincenti nella storia recente del programma. Il ballerino ha infatti scelto di non prendere parte alla nuova stagione di Ballando con le Stelle, lasciando così spazio a nuovi ingressi nella squadra di Milly Carlucci.

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Gioia Giovanatti e Leonardo Lini, i nuovi volti della squadra

Accanto alle conferme, Ballando con le Stelle 2026 punta anche su due nuovi ingressi. La prima è Gioia Giovanatti, ballerina romana che debutta nel programma di Rai 1 nel ruolo di maestra. Una carriera iniziata da giovanissima e sviluppatasi anche oltre i confini italiani l’ha portata oggi a raccogliere una nuova sfida televisiva. Novità anche per Leonardo Lini, che entra ufficialmente nella squadra dei maestri. Il ballerino, fratello di Giada Lini, già protagonista del programma, è conosciuto dal pubblico televisivo per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2022, dove aveva lavorato sotto la guida di Alessandra Celentano. Dopo il talent di Canale 5, Lini ha proseguito la propria carriera anche all’estero, arrivando a partecipare all’edizione irlandese di Ballando. Ora è pronto a rientrare in Italia per affrontare la nuova avventura al fianco di Milly Carlucci. Intanto, con nomi come Noemi Bocchi e Aurora Ramazzotti già annunciati tra i concorrenti, cresce l’attesa per scoprire tutti gli abbinamenti della nuova stagione.

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