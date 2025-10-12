Ballando con le stelle, spunta un fuorionda choc: critica pesante per un concorrente

A "Ballando con le stelle", come è facile immaginare, il clima può essere spesso infuocato, chi decide di partecipare cerca di essere motivatissimo e fa il possibile per fare bene e primeggiare. Questo vale sempre, a maggior ragione se in gara può esserci qualcuno con cui i rapporti non sono ottimali o si vuole approfittare di questa cornice per rimettere in sesto la propria carriera dopo un periodo di oblio o quasi.

E nel corso di questa stagione il concetto non può che essere esasperato, visti i tantissimi nomi forti che Milly Carlucci è riuscita a ingaggiare. A volte, però, non tutto va come previsto, possono emergere problemi anche solo per una frase detta male o che nessuno avrebbe dovuto ascoltare, come accaduto nell’ultima puntata.

Un fuorionda di troppo a "Ballando con le stelle"

In ogni gara le rivalità possono essere forti, "Ballando con le stelle" non può essere escluso, visto che tra i concorrenti possono esserci personaggi che si conoscono bene, ma che magari si erano persi di vista anche a causa di dispute più o meno accese. È quindi naturale aspettarsi dei malumori, anche se sarebbe bene che questo possa accadere in maniera velata così da non alimentare i malumori.

Qualcosa è però andato storto nella puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre, a causa di un fuorionda che si è avvertito in diretta, ma che non doveva evidentemente essere ascoltato da nessuno. Tutto si è verificato quando Paolo Belli, che quest’anno ha deciso di mettersi in gioco dopo anni a fare da spalla a Milly Carlucci, si è fermato davanti ai giurati per ascoltare la loro opinione sulla sua performance.

Non tutti hanno apprezzato e non lo hanno nascosto, come è giusto che sia, anche se non con toni così concilianti. Il primo a esprimersi è stato Guillermo Mariotto: "Che noia. Mi dispiace. Ti conosco da vent’anni, sei folle, allegro, pimpante. Dovresti fare cose inaspettate, tu sei una tigre, voglio di più. Spogliati". Provare a stemperare la tensione che poteva essere avvertita dal musicista a causa della delusione non è stato semplice, anche se sul momento lui ha provato ad abbozzare. A quel punto è intervenuto Alberto Matano cercando di riportare l’ordine: "Guillermo, dovevi farti un caffè prima di iniziare, non è la tua serata. Paolo, hai parlato di quando eri piccolo, ma mi manca un pezzo. Vorrei che raccontassi di te".

L’osservazione del giornalista è stata evidentemente corretta, visto che "Ballando con le stelle" può servire anche a far venire alla luce aspetti poco noti della personalità dei ballerini, anche se c’è stato chi non ha apprezzato il tentativo del giornalista di far aprire Belli. Particolarmente chiaro è stato infatti un fuorionda da dietro le quinte, pronunciato con ogni probabilità da un tecnico: "E facciamo le cinque", ha detto qualcuno con tanto di accento romano facilmente riconoscibile. Il riferimento era evidentemente all’orario a cui era iniziato il programma, quando mancava poco alle 23, legato alla fine della partita tra Estonia e Italia. Una mossa obbligata per la Tv di Stato, che detiene i diritti delle gare degli azzurri, ma che non era così agevole per i telespettatori nonostante tanti abbiano la possibilità di dormire un po’ di più la domenica.

Diversi utenti sui social hanno commentato in maniera negativa l’episodio, che si è rivelato poco rispettoso nei confronti di Belli. "Vergogna, senza rispetto per Paolo Belli", "Scherzo riuscito male, fossi in Paolo Belli mi sarei arrabbiato", ha scritto qualcuno. Lui, dal canto suo, ha abbozzato da professionista come è, anche se non sappiamo se abbia deciso di chiarire personalmente.

