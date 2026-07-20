Ballando con le Stelle, indiscrezione sul nome bomba del sostituto di Selvaggia Lucarelli: "Trattativa in corso" Selvaggia Lucarelli va via da Ballando con le Stelle, spunta il nome boma del suo sostituto. Ecco cosa è stato deciso (secondo le indiscrezioni)

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Selvaggia Lucarelli non farà più parte della giuria di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e che tornerà nella prossima stagione televisiva. Al centro della scena ci sarà, come sempre, la danza ma anche le tante dinamiche che nascono tra ballerini professionisti e Vip. Per la Lucarelli è invece tempo di cambiamenti, dato che sarà nel cast de L’Isola dei Famosi.

La decisione di Milly Carlucci sul sostituto di Lucarelli

Secondo quanto scritto su AffariItaliani.it, la produzione di Ballando con le Stelle avrebbe deciso di far sostituire Selvaggia Lucarelli con Alberto Matano, già parte del cast del programma in qualità di custode del tesoretto. Il volto de La Vita in Diretta potrebbe quindi cambiare postazione e approdare dietro il bancone della giuria. "Matano sarebbe un nuovo giurato di Ballando con le Stelle" – si legge sul portale. Pare quindi che, se questa indiscrezione si rivelasse vera, Milly Carlucci debba mettersi alla ricerca di un sostituto di Alberto Matano.

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Tra le prime scelte potrebbe esserci, secondo alcune voci, proprio Lucio Presta, il famoso agente televisivo e marito di Paola Perego. Al momento non sarebbe stato confermato il nome di Barbara D’Urso, che si pensava essere la probabile sostituta di Lucarelli. Quest’ultima sta intanto per iniziare la sua esperienza di conduttrice de L’Isola dei Famosi, oltre che di opinionista della prossima stagione del Grande Fratello Vip.

Quando inizia Ballando con le Stelle

C’è grande attesa per la nuova stagione del talent show condotto da Milly Carlucci. Il programma – che vede ogni anno decine di personaggi del mondo dello spettacolo mettersi alla prova con il ballo – dovrebbe infatti iniziare il prossimo 3 ottobre. Una data che sembra essere molto lontana ma che in realtà arriverà presto. Al momento non si conoscono ancora i nomi dei Vip che faranno parte del cast di quest’anno, ma si pensa che Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle possano quanto prima rivelare le identità di tutti i concorrenti.

Intanto si dovrà attendere anche la conferma ufficiale dei giurati che prenderanno parte quest’anno alla trasmissione artistica, in onda solitamente il sabato sera su Rai 1. Pare che, tra i certi, ci sarebbero Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, mentre su Fabio Canino e Ivan Zazzaroni potrebbe invece esserci qualche dubbio. Le indiscrezioni dicono anche che la produzione voglia inserire Adriano Panatta al posto di Zazzaroni, il giornalista sportivo che per anni è stato un punto di riferimento per lo show.

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