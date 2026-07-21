Ballando con le stelle, Alberto Matano, Barbara D'urso e Ventura in lizza: ormai è corsa a tre per prendere il posto di Selvaggia Si continua a cercare il sostituto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: ecco chi potrebbe essere tra Ventura, D'Urso e Matano

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Selvaggia Lucarelli ha reso ufficiale il suo addio alla giuria di Ballando con le Stelle, dato che nella prossima stagione televisiva passerà al palinsesto Mediaset e sarà alla conduzione de L’Isola dei Famosi. La produzione del talent di Rai 1 è quindi al lavoro per trovare la degna sostituta dell’opinionista e al momento stanno circolando diversi possibili nomi.

Chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli

In queste ultime settimane, stanno circolando diversi nomi, come quelli di Giuseppe Cruciani e Geppi Cucciari. Le probabili giurate più gettonate sono però Barbara D’Urso, che lo scorso anno ha partecipato al programma come concorrente, e Simona Ventura. Secondo quanto scritto su FanPage, sarebbero infatti proprio loro le due candidate rimaste in lizza per prendere l’eredità di Lucarelli.

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Per quanto riguarda invece il nome di Adriano Panatta come possibile sostituto di Ivan Zazzaroni, pare che si sia trattato di una fake news, dato che il giornalista sportivo – direttore del Corriere dello Sport – sarebbe stato confermato per la prossima edizione del talent. FanPage ha tra l’altro smentito l’arrivo di Lucio Presta al posto di Alberto Matano, che invece è stato al centro del gossip per via di un suo possibile ingresso nella giuria, sempre al posto di Selvaggia Lucarelli.

Una possibilità che potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui Fabio Canino decidesse di lasciare il programma perché impegnato con un tour teatrale.

Chi saranno i concorrenti di Ballando con le Stelle

Nel frattempo, Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle stanno lavorando per definire il cast ufficiale del programma. Stanno infatti circolando le prime ipotesi su chi possano essere i concorrenti di questa edizione. Tra i tanti, si sta al momento parlando della probabile presenza di Alessandro Matri, ma anche di quella di Aurora Ramazzotti, che si è recentemente sposata con il suo compagno storico – e padre del figlio Cesare – Goffredo Cerza.

Per il momento non ci sono né conferme né smentite a riguardo, ma si attendono ulteriori notizie da parte del team di Ballando con le Stelle. Se la voce su Matri si rivelasse fondata, sarebbe un bel passo per l’ex calciatore, dato che lo scorso anno a parteciparvi è stata proprio la moglie Federica Nargi, diventata subito una delle più amate e delle più brave dell’edizione 2025. La showgirl ha infatti conteso la vittoria con le "colleghe" Bianca Guaccero e Federica Pellegrini.

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