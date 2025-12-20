Ballando con le Stelle, resa dei conti tra Delugu, Fialdini e D'Urso: chi deve vincere la finale? Il sondaggio Barbara D’Urso, Andrea Delogu o Francesca Fialdini, sono solo tre tra i possibile vincitore di Ballando. Facci sapere chi secondo te merita di trionfare nel nostro sondaggio.

La finale di Ballando con le Stelle è ormai alle porte e l’attesa per scoprire chi alzerà la coppa è altissima. oggi, sabato 20 dicembre, il pubblico da casa avrà l’ultima parola su una delle edizioni più combattute e discusse degli ultimi anni. In gara restano sei coppie già qualificate, mentre dal ballottaggio uscirà l’ultimo nome che completerà il quadro della finalissima.

Ballando con le stelle, chi merita di vincere la finale? Il sondaggio

I riflettori sono puntati soprattutto su tre coppie che, puntata dopo puntata, hanno raccolto consenso, applausi e un forte sostegno sui social: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti e Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. Tre percorsi diversi, ma accomunati da una presenza costante al centro della narrazione del programma. Facci sapere chi secondo te dovrebbe vincere nel sondaggio in fondo alla pagina.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Barbara D’Urso ha vissuto Ballando come una sfida personale. Tornata in tv dopo un lungo stop, ha scelto di far parlare la pista più delle polemiche, concentrandosi sul lavoro e mostrando una crescita tecnica che ha sorpreso molti. Con Pasquale La Rocca forma una coppia determinata, competitiva e sostenuta da un pubblico molto fedele, anche se qualcuno le rimprovera un percorso meno spettacolare sul piano narrativo.

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu ha conquistato il pubblico con un percorso emotivamente forte. Dopo il dolore vissuto durante il programma, il ritorno in pista è stato accompagnato da esibizioni intense e da una complicità evidente con Nikita Perotti. Una coppia che emoziona, divide meno delle altre e che sui social vola altissimo, diventando settimana dopo settimana una delle più votate.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Francesca Fialdini è la vera rivelazione di questa edizione. Ha mostrato un lato inedito di sé, affrontando infortuni, critiche e momenti complicati senza mai perdere solidità. Con Giovanni Pernice ha costruito un percorso continuo e brillante, tanto da essere indicata da molti come la concorrente da battere.

Gli altri finalisti e il ballottaggio

Fabio Fognini con Giada Lini ha alternato momenti di grande energia a passaggi più incerti, mentre Filippo Magnini con Alessandra Tripoli ha puntato sulla disciplina e sulla crescita costante. Dal ballottaggio tra Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina uscirà l’ultima coppia che completerà la finale.

Ora la parola passa al pubblico. Chi merita davvero di vincere Ballando con le Stelle? Tra tecnica, emozioni e percorso complessivo, il verdetto arriverà solo grazie al voto da casa. Esprimi la tua preferenza nel sondaggio in fondo alla pagina e scopri se la tua scelta coincide con quella della maggioranza.

