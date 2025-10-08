Ballando con le Stelle slitta, grossi guai per Milly Carlucci: cosa succede Dopo un debutto disastroso e una seconda puntata in rimonta, il nuovo appuntamento con il dancing show rischia di essere un flop per 'colpa' del calcio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo un debutto decisamente sotto tono (23% di share) contro il successo di Tu Si Que Vales (28,5%), Ballando con le Stelle si era preso la sua rivincita nella seconda puntata. Sabato scorso, infatti, il dancing show targato Rai 1 e condotto da Milly Carlucci, era riuscito a raggiungere gli ascolti del talent di Canale 5: nel periodo di sovrapposizione diretta dei due programmi Ballando era a quota 3.591.000 spettatori (24.45%), contro i 3.937.000 spettatori (26.8%) di TSQV. Complice di questa rimonta, sicuramente, il traino di pubblico in access prime time di Affari Tuoi, con Stefano De Martino chiamato a fare gli straordinari per aiutare i ballerini in pista. La fatica fatta per recuperare terreno, però, potrebbe essere vana in vista della terza puntata, che andrà in onda in seconda serata per far posto alla partita di calcio Estonia – Italia.

Ballando con le Stelle slitta per ‘colpa’ del calcio: la terza puntata è a rischio flop

La terza puntata di Ballando con le Stelle è a rischio flop. Dopo un debutto deludente e un secondo appuntamento in rimonta grazie a De Martino, il dancing show di Milly Carlucci potrebbe perdere un’altra sfida negli ascolti contro Tu Si Que Vales. Sabato 11 ottobre i ballerini di Rai 1 dovranno infatti fare i conti con un posticipo dovuto alla partita di calcio Estonia–Italia, che si gioca nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, e che terminerà alle 22.45, orario della messa in onda di Ballando.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre un’ora di ritardo, quindi, sulla partenza consueta dello show, cosa che sicuramente avvantaggerà lo share della concorrenza, nonostante il grande traino del calcio. Per non andare troppo oltre, i commenti post partita emigreranno su Rai 2 e, a fischio finale sul tappeto vero, Milly prenderà la linea. La stessa conduttrice, inoltre, aveva annunciato il cambio orario, facendo sapere che quella di sabato sarà una puntata più corta ma molto intensa:

Grazie del supporto eccezionale che, bontà vostra, state tributando a Ballando con le Stelle. Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio. Per non finire nel cuore della notte faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi.

Potrebbe interessarti anche