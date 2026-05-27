Ballando con le Stelle, senza Selvaggia scatta la rivoluzione: fuori anche Zazzaroni e un altro giudice. Chi va via (e chi arriva) Il possibile addio della blogger scatena ipotesi e retroscena sul dance show di Milly Carlucci. Con lei potrebbero andarsene anche altri volti storici. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ballando con le Stelle 2026 si prepara alla rivoluzione. Stando alle ultime indiscrezioni, lo show di Milly Carlucci sarebbe pronto per un vero e proprio ribaltone, a partire dal tavolo dei giudici. Dopo l’uscita (quasi certa) di Selvaggia Lucarelli, diretta verso la conduzione della nuova Isola dei Famosi, anche Ivan Zazzaroni e Fabio Canino potrebbero fare le valigie. Mentre altri volti noti della tv sarebbero già in fila per la successione. Ecco tutti i particolari.

Ballando con le Stelle, l’indiscrezione sull’addio dei giudici

A lanciare il ‘sasso’, in queste ore, è stato l’account X Cinguetterai, che ha scritto chiaro e tondo: "Chi ci sarà nella nuova giuria di BallandoConLeStelle? Carolyn Smith e Mariotto sono confermati, mentre gli altri 3 potrebbero lasciare. Tra i papabili nuovi giudici ci sono Francesca Fagnani, Barbara D’Urso, Luca Barbareschi, Simona Ventura, Diletta Leotta e tanti altri". Nessuna conferma ufficiale, va detto, è ancora arrivata da parte della Rai o di Milly Carlucci. Ma il quadro che si delinea è quello di una giuria quasi completamente in fase di rinnovo.

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Il tassello più sicuro riguarda Selvaggia Lucarelli. Da settimane si parla per lei di un contratto (forse in esclusiva) con Mediaset, e di una chiamata per condurre l’Isola dei famosi nella nuova era post-Ilary Blasi. Un impegno del genere renderebbe di fatto impossibile la sua permanenza a Ballando, dove la blogger avrebbe festeggiato i dieci anni al tavolo dei giudici. La sua uscita, però, sembra solo la prima di una serie di mosse più radicali.

Secondo l’indiscrezione, infatti, anche Fabio Canino e Ivan Zazzaroni sarebbero pronti a lasciare. Sarebbe la fine di un’epoca: la giuria composta da Smith, Lucarelli, Zazzaroni, Canino e Mariotto è stata uno degli elementi più riconoscibili del programma, con ruoli ormai ben codificati tra severità tecnica, ironia, polemiche e improvvise alleanze. Cambiare tre quinti del tavolo significherebbe riscrivere da zero le dinamiche interne che tengono viva la narrazione del sabato sera Rai.

La (strana) conferma di Guillermo Mariotto

Colpisce, in questo scenario, la conferma di Guillermo Mariotto. Lo stilista è da sempre il giudice più imprevedibile, ma viene dato nuovamente in sella nonostante solo due edizioni fa fosse finito al centro di un caso enorme. Con l’uscita dallo studio di Ballando in diretta, tra malintesi, polemiche e voci insistenti su un addio imminente. All’epoca si parlò addirittura di ‘quasi licenziamento’ e di rapporti complicati con la produzione. Insomma la sua presenza, oggi, suonerebbe come una scelta precisa di Milly Carlucci, intenzionata a preservare almeno una quota della vecchia guardia.

Il toto-nomi per la successione a Ballando

Attorno ai due ‘superstiti’, Smith e Mariotto, si apre quindi il toto-nomi per i sostituti. Tra i papabili spuntano profili molto diversi tra loro: la giornalista Francesca Fagnani, che porterebbe in giuria il suo stile tagliente alla Belve; Barbara D’Urso, che rappresenterebbe un ritorno in grande stile sulla tv generalista con un ruolo da opinion leader; Luca Barbareschi, figura da sempre sopra le righe; Simona Ventura, che a Ballando è già passata come concorrente e conosce bene i ritmi del programma; e infine Diletta Leotta, volto pop e trasversale. Un ventaglio ampio, che lascia intuire la volontà di mixare competenze televisive, capacità di racconto e (perché no) un po’ di sana polemica.

Di ufficiale, al momento, c’è solo l’aria di cambiamento che si respira. Ballando con le Stelle si prepara a una stagione chiave. Se la rivoluzione verrà confermata, Milly Carlucci si ritroverà a orchestrare un cast quasi nuovo, con l’obiettivo di mantenere intatto il DNA del programma e, allo stesso tempo, dare al pubblico la sensazione di assistere a un capitolo del tutto nuovo.

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