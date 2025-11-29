Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli stufa delle accuse sulla D'urso: "Mai dette tante falsità", poi la frecciata Un nuovo intervento social scuote la settimana di Ballando con le Stelle, che continua a farsi notare non solo per ciò che accade in pista ma anche per ciò che succede fuori dal programma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Questa ventesima edizione di Ballando con le Stelle è diventata una sorta di calamita per discussioni, malumori e commenti di ogni tipo. Settimana dopo settimana, lo show si trascina dietro un flusso continuo di polemiche, tensioni e ricostruzioni più o meno fantasiose. In mezzo a tutto questo, a poche ore dalla nuova puntata, è arrivato lo sfogo di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di intervenire direttamente su quelle voci che, negli ultimi giorni, hanno iniziato a inseguirla con ostinazione.

Le voci che hanno fatto discutere su Ballando con le Stelle

Da un po’ circolavano racconti sempre più insistenti su presunti dissidi, retroscena mai confermati e addirittura l’ipotesi che Lucarelli potesse abbandonare il programma. Le indiscrezioni parlavano di litigi con la produzione, malumori tra giurati, discussioni inventate e perfino di informazioni che lei avrebbe divulgato riguardanti Barbara D’Urso. Una serie di ricostruzioni che ha iniziato a prendere corpo proprio mentre la giurata era alle prese con un trasloco, situazione che ha reso tutto ancora più surreale. Lei ha deciso di replicare attraverso una storia su Instagram scrivendo: "Sono 10 anni che partecipo a Ballando con le Stelle e non erano mai usciti articoli pieni di ingenue falsità su di me. In realtà non c’è mai stata un’edizione così serena con la produzione e con i colleghi". Parole che hanno spazzato via ogni insinuazione, cosa si nasconde allora di vero intorno alle polemiche sul programma?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frecciata di Selvaggia Lucarelli che ha infiammato il dibattito

La parte che ha generato più reazioni è arrivata subito dopo. Lucarelli, continuando il suo sfogo, ha aggiunto: "Io continuo a divertirmi nonostante quest’anno qualcuno in difficoltà con se stesso stia tentando maldestramente di avvelenare l’edizione davanti e dietro le quinte". Una frase che ha immediatamente acceso discussioni e supposizioni, trasformandosi in poche ore in uno dei passaggi più commentati della giornata.

Senza fare nomi, ha però fatto riferimento ad alcuni articoli usciti di recente, scrivendo: "Da discussioni inventate con Milly a false lamentele di giurati, a piani malefici per abbandonare il programma. Indovinate da chi sono commissionati? (Fantozzi è lei?) È un quiz divertente". E poi un’ultima frase che sintetizza perfettamente il tono di tutto il suo intervento: "Comunque a me piace essere considerata GRANDE BURATTINAIA. Continuate, vi prego!". Lo sfogo arriva nel momento in cui l’edizione sembra più movimentata che mai. E il messaggio di Lucarelli sembra portare in luce un clima tutt’altro che semplice. A chi si sarà riferita la giornalista? A volti interni al programma, o a suoi colleghi che potrebbero aver fatto qualche illazione su di lei?

Potrebbe interessarti anche