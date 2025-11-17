Ballando con le Stelle, dietro le quinte esplode il ‘caso scarpe’: Barbara D’Urso furiosa Barbara D’Urso sorpresa dallo spareggio a tarda notte si ritrova a ballare con tacchi 14 non adatti: nel backstage scoppia il caso e cresce la tensione

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Negli studi di Ballando con le Stelle l’ultima puntata del 15 novembre non è passata inosservata, soprattutto per quanto accaduto dietro le quinte. Barbara D’Urso, una delle concorrenti più attese di questa edizione, si è ritrovata al centro di un piccolo caso mediatico nato da un imprevisto durante la diretta. Lo spareggio arrivato oltre l’una di notte l’ha colta completamente di sorpresa, costringendola a risalire in pista senza le scarpe adatte. Da qui sarebbe esplosa una polemica interna che ha acceso il dietro le quinte del programma. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso sorpresa dallo spareggio: nasce il caso delle scarpe sbagliate

Durante la puntata, Barbara D’Urso e il suo maestro Pasquale La Rocca sono stati richiamati per un’improvvisa sfida finale, non prevista dalla conduttrice. Convinta che la serata fosse ormai terminata, si era già cambiata le calzature, indossando un paio di tacchi 14, ben diversi dalle scarpe da ballo solitamente utilizzate per coreografie tecniche. Una situazione scomoda che lei stessa ha sottolineato con un pizzico di ironia, confessando quanto fosse complicato muoversi su tacchi così alti a quell’ora della notte.

Nonostante il suggerimento di La Rocca di toglierli per evitare rischi, Barbara ha deciso di affrontare ugualmente la bachata con le calzature sbagliate, una scelta che ha aumentato la tensione nel backstage. Il momento, già carico di stress, avrebbe fatto emergere irritazione e sorpresa nello staff, incredulo di fronte alla difficoltà improvvisa in cui la D’Urso si era ritrovata suo malgrado.

Il racconto del backstage di Ballando con Le Stelle

Il giorno successivo, La Volta Buona ha dedicato spazio alla vicenda, raccogliendo le testimonianze di chi era presente dietro le quinte. Caterina Balivo ha chiesto se la conduttrice fosse apparsa arrabbiata, e Rossella Erra ha confermato che il clima era tutt’altro che sereno. Secondo il racconto, diversi membri della giuria l’avrebbero invitata a togliersi le scarpe, ritenendo pericoloso affrontare una bachata con un tacco così alto. La D’Urso, sorpresa dal dover affrontare lo spareggio e non soddisfatta delle modalità, avrebbe lasciato gli studi contrariata.

A smorzare i toni ci ha pensato però la diretta interessata, che sui social ha preferito evidenziare gli aspetti positivi della puntata, ringraziando Pasquale La Rocca per il percorso fatto finora. Il maestro, dal canto suo, ha dedicato un messaggio affettuoso alla sua allieva, elogiando i mesi di lavoro insieme e la determinazione mostrata in ogni esibizione. Un finale disteso che mette un punto al cosiddetto "caso scarpe", pur confermando quanto il dietro le quinte di Ballando possa essere movimentato quanto il palcoscenico.

