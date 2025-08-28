Ballando con le Stelle, non solo Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: le ‘scommesse’ dei social sulle coppie che vedremo in pista Con la conferma dei 12 concorrenti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci è iniziato anche il toto-nomi sugli accoppiamenti: chi ballerà con chi

Ballando con le Stelle tornerà in onda tra esattamente un mese ma fa già parlare e non poco. In occasione della 20esima edizione, infatti, Milly Carlucci ha fatto le cose in grande a partire dal cast; in tantissimi ora si chiedono quali saranno le coppie che vedremo in pista il prossimo autunno. Con Barbara D’Urso quasi sicuramente in coppia con Pasquale La Rocca, sui social è ufficialmente iniziato il toto-nomi sugli accoppiamenti di Ballando 2025. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Ballando con le Stelle, i concorrenti e i maestri

Con Matteo Addino confermato come nuovo ‘tribuno popolare’ al fianco di Rossella Erra e Sara Di Vaira è ormai quasi tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che debutterà tra poche settimane nel prime time di Rai 1 (la prima puntata è prevista per il prossimo 27 settembre). Confermata la giuria composta dei ‘fedelissimi’ Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, la conduttrice Milly Carlucci ha assemblato un super-cast per la 20esima edizione del ‘suo’ show: Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Marcella Bella, Martina Colombari, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Paolo Belli. Quest’ultimo scenderà per la prima volta in pista e lascerà dunque la ‘Sala delle Stelle’; in lizza per prendere il suo posto ci sarebbero Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto. Ad affiancare i vip ci saranno i maestri di ballo Simone Di Pasquale, Giovanni Pernice, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia, la new entry Chiquito (vincitore di Sognando Ballando con le Stelle). In tantissimi, ovviamente, ora si chiedono quali saranno le coppie di Ballando con le Stelle 2025. Con chi ballerà il campione in carica Giovanni Pernice? Chi accompagnerà Simone DI Pasquale dopo la sua avventura da commentatore? Sul web – come detto – è già iniziato il toto-nomi.

Le ‘scommesse’ social sulle coppie: chi vedremo in pista

Svelato il cast completo di Ballando con le Stelle 2025 c’è ovviamente tanta curiosità per quelli che saranno gli accoppiamenti della prossima edizione dello show di Milly Carlucci. Stando a un’indiscrezione diffusa dal giornalista Giuseppe Candela, Barbara D’Urso farà coppia con Pasquale La Rocca, mentre il ‘rientrante’ Simone Di Pasquale danzerà con la signora Coriandoli. Andrea Delogu è da tempo data vicina a Giovanni Pernice e sui social sono sicuri anche sul sondaggio lanciato da CinguetteRai. Tra le altre ‘scommesse’ su X la coppia Filippo Magnini-Alessandra Tripoli è tra le più quotate, così come i ‘veterani’ dello show Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. In molti vedono bene anche Fabio Fognini ed Enrica Martinelli, ma quest’ultima potrebbe fare coppia con Rosa Chemical. Quotati anche Nancy Brilly e Carlo Aloia, così come Beppe Convertini e Veera Kinnunen, mentre regna l’indecisione per quanto riguarda la ‘stella’ di Chiquito, che secondo alcuni potrebbe essere Marcella Bella.

