Ballando con le Stelle, Rossella Erra ‘appesa a un filo’: perché la tribuna del popolo adesso rischia grosso Stando a recenti indiscrezioni, la protagonista dello show sarebbe in pessimi rapporti con due giurati. E ci sarebbero tensioni anche con la produzione e Milly. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Trema il pubblico Rai e tutti gli appassionati di Ballando. La tribuna del popolo Rossella Erra, protagonista del programma da otto stagioni, potrebbe essere finita in guai seri. Si vocifera infatti di malumori sorti di recente dietro le quinte dello show: non solo due giudici le avrebbero tolto il saluto, ma anche la produzione (si dice) avrebbe perso la pazienza per alcuni comportamenti poco corretti avvenuti dietro le quinte. E adesso l’ipotesi è che la Erra venga esclusa dal progetto per la prossima stagione. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Ballando con le Stelle, le voci su Rossella Erra e il malumore dei giudici

A raccontare il retroscena clamoroso su Rossella Erra e Ballando con le Stelle è stato Gabriele Parpiglia, giornalista ed espero di gossip. Nella sua newsletter, Parpiglia ha rivelato in sostanza che due giurati dello show di Milly Carlucci avrebbero tolto il saluto alla tribuna, per motivi che al momento non vengono chiariti. "Due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti", scrive l’esperto. E non è tutto.

Perché altri dettagli emergono dal resoconto del giornalista, in particolare sul rapporto attuale tra la Erra e la produzione di Ballando. Si vocifera, infatti, che non sia stato particolarmente apprezzato il comportamento della tribuna dietro le quinte, cioè il fatto che Rossella abbia ripreso con il telefonino i protagonisti dello show, per poi offrire i video inediti ‘in pasto’ a Caterina Balivo. "Anche la produzione ha richiamato più volte la ‘voce del popolo’", spiega Parpiglia, "per aver registrato dei video di nascosto e poi averli ‘ceduti’ a ‘La volta buona’ di Caterina Balivo".

L’ipotesi addio per la tribuna Rossella Erra

La situazione sarebbe così tesa, insomma, che non si può escludere una mossa clamorosa nella prossima edizione del programma Rai. "La sua conferma il prossimo anno? Ad oggi non è prevista", aggiunge a questo proposito lo stesso Parpiglia, suggerendo così un addio della Erra dopo otto edizioni da protagonista. Questa ipotesi, nel frattempo, si somma alle altre grane che affliggono Milly Carlucci, già alle prese con ascolti non esaltanti e un’operazione Barbara D’Urso che stenta a decollare.

Sul futuro di Rossella non abbiamo ancora certezze, ma è chiaro che il rischio che venga ‘fatta fuori’ dalla prossima edizione è più concreto che mai. E alla tribuna del popolo non resta che sperare nella clemenza di Milly Carlucci, o in qualche incontro risolutore con i vertici dello show. Sempre che le voci di cui parla Parpiglia si rivelino fondate, ovviamente.

