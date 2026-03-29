Ballando con le Stelle, "Barbara D'Urso al posto di Selvaggia Lucarelli": verso la rivoluzione in giuria Selvaggia Lucarelli ha tradito la Rai con il GF VIP e ora il posto a Ballando con le stelle in giuria sarebbe a rischio.

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Ballando con le Stelle è ancora lontano, ma oltre alla nuova casa dopo il trasloco dall’Auditorium del Foro Italico per gli studi di Saxa Rubra ci sono anche sempre più voci di un cambio di giuria. Anche negli anni passati c’erano stati, ma stavolta più che indizi ci sono anche delle prove a confutarle.

Al centro delle indiscrezioni torna il nome di Selvaggia Lucarelli, da anni presenza fissa e riconoscibile del programma di Rai1. Il suo stile diretto, spesso pungente, ha contribuito a costruire una parte dell’identità dello show, rendendola uno dei volti più discussi ma anche più seguiti dal pubblico. Proprio per questo, l’ipotesi di una sua uscita di scena sta facendo particolarmente rumore.

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Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la giornalista potrebbe non essere confermata nella prossima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il tam tam mediatico si è intensificato dopo che l’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato apertamente di questa possibilità, pur mantenendo una certa cautela. Nessuna certezza, dunque, ma uno scenario che, rispetto al passato, sembra avere contorni più concreti.

Ballando con le Stelle dopo il passaggio al GF VIP voci di addio per Selvaggia Lucarelli

A rafforzare i rumors c’è un altro elemento: il nome della possibile sostituta. In caso di addio di Lucarelli, gli autori starebbero valutando Barbara D’Urso come nuova giurata. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un vero colpo televisivo. La conduttrice, per anni volto di punta di Mediaset, porterebbe in dote un forte richiamo mediatico e una personalità capace di dividere e far discutere, proprio come richiesto in un programma basato anche sul confronto acceso tra i giudici e come ha dimostrato sulla pista.

Non si tratterebbe, infatti , di un volto estraneo al format. D’Urso ha già calcato la pista di Ballando come concorrente proprio nell’ultima edizione, entrando così in contatto diretto con le dinamiche del programma. Un aspetto che potrebbe facilitare un suo eventuale inserimento in giuria, rendendo il passaggio più naturale agli occhi del pubblico.

Sul fronte Lucarelli, invece, pesa anche il suo recente impegno in altri programmi televisivi. La partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip ha mostrato una crescente presenza su più fronti, alimentando il dubbio che possa essere arrivato il momento di un cambiamento anche nel suo percorso a Ballando. Non è chiaro se si tratti di una scelta personale o di una decisione condivisa con la produzione, ma il tema è ormai sul tavolo.

Milly Carlucci, storicamente, ha sempre privilegiato la continuità, mantenendo una squadra stabile che negli anni ha garantito risultati solidi in termini di ascolti. Tuttavia, il trasferimento negli studi di Saxa Rubra e la necessità di rinnovare l’interesse del pubblico potrebbero spingere verso qualche novità più marcata.

Per ora, tutto resta nel campo delle indiscrezioni. Ma il fatto che si parli già di possibili sostituzioni e nuovi ingressi lascia intendere che qualcosa, dietro le quinte, si stia muovendo davvero.

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