Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria con Giuseppe Cruciani. La svolta che promette scintille e il nodo Selvaggia Lucarelli Indiscrezione bomba sul futuro della giuria nell’iconico show di Milly Carlucci: presto potrebbe arrivare un volto nuovo pronto a stravolgere gli equilibri.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Grandi novità per Ballando con le stelle che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe vedere nella prossima edizione alcuni sostanziali cambiamenti in giuria, con l’arrivo di un volto già molto conosciuto e dalla verve indiscussa. Parliamo del giornalista e conduttore Giuseppe Cruciani, attualmente alle redini del programma La Zanzara. A lanciare l’ipotesi è Davide Maggio, secondo il quale vi sarebbe prima di tutto l’intenzione di rinnovare la giuria del programma in vista della prossima edizione, e tra i nomi più papabili figurerebbe proprio quello di Cruciani. Sullo sfondo, però, aleggia un’altra presenza da sempre molto importante per lo show: quella di Selvaggia Lucarelli, che con Cruciani ha condiviso proprio una parte del suo passato: scopriamo di più.

Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani nuovo giudice: l’indiscrezione

In realtà non è la prima volta che il nome di Giuseppe Cruciani viene accostato a Ballando con le stelle. L’estate scorsa, durante la fase di costruzione del cast della ventesima edizione, avevano iniziato a circolare voci su una possibile proposta economica milionaria avanzata da Rai e Milly Carlucci proprio per portare Cruciani sulla pista come concorrente. Un’ipotesi però subito smentita da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter aveva escluso la sua partecipazione in gara, sostenendo invece la volontà di Cruciani di entrare nel programma come giudice. Strada che, successivamente, la produzione aveva scelto di non percorrere. A distanza di mesi, questa ipotesi è dunque tornata ad aleggiare nell’aria e chissà che non possa davvero essere la volta buona.

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Ballando con le stelle, l’ipotesi Cruciani e Lucarelli in giuria: colpo del secolo

Nel caso in cui queste indiscrezioni dovessero rivelarsi reali, entrerebbe poi in gioco la variabile più intrigante dell’intera vicenda. Al momento non è chiaro se Cruciani andrebbe ad aggiungersi alla giuria storica, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, oppure se ne andrebbe a sostituire uno dei membri. E se sì, chi? La risposta più ovvia porterebbe direttamente a Selvaggia Lucarelli, attualmente impegnata come opinionista al Grande Fratello. Ma ricordiamo che Cruciani e Lucarelli, in passato, hanno avuto una storia sentimentale conclusa male, e che da allora Cruciani evita accuratamente di citarla.

Se Cruciani dovesse davvero prendere il posto di Selvaggia, il cerchio si chiuderebbe in modo quasi cinematografico: l’ex che subentra all’ex, sullo stesso palcoscenico, nello stesso identico ruolo. Il polemista per eccellenza della radio italiana al posto della polemista per eccellenza della televisione. Un casting che, dal punto di vista narrativo, funzionerebbe alla perfezione. Ma c’è anche un secondo scenario, ancora più esplosivo. Se la produzione riuscisse nell’impresa di portare in giuria entrambi, sarebbe semplicemente il colpo del secolo. Cruciani e Lucarelli seduti fianco a fianco, separati da qualche metro di parquet e da anni di silenzi: un’esplosione di hype. In questo modo Milly Carlucci andrebbe ad aggiudicarsi senza dubbi un’edizione in grado di tenere incollati allo schermo non solo gli appassionati di ballo, ma chiunque ami il teatrino dell’odio elegante in prima serata.

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