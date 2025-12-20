Ballando con le stelle, sondaggio choc: il pubblico ha scelto la vincitrice (Barbara D’Urso beffata) Il sondaggio lanciato da Libero Magazine indica una favorita netta in vista della finale di stasera: ecco chi potrebbe vincere Ballando con le stelle tra Fialdini, D'Urso e Delogu.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stasera, sabato 20 dicembre, su Rai 1 andrà in onda l’attesissima finale di Ballando Con Le Stelle 2025 e la redazione di Libero Magazine, proprio stamattina, ha lanciato un sondaggio per capire chi, secondo il pubblico, meriterebbe la vittoria di questa edizione piuttosto chiacchierata (clicca QUi per votare). I riflettori sono puntati su tre coppie in particolare che, nel corso di queste puntate, hanno ricevuto il consenso generale di milioni di persone e un grande sostegno soprattutto sui social. Ma chi vediamo insieme com’è andato il sondaggio che, sulla base di diverse migliaia di voti ricevuti, potrebbe essere un buon campione per sbilanciarsi in un pronostico solido sul vincitore che sarà deciso dal pubblico al televoto social.

Ballando Con Le Stelle, chi merita la vittoria (secondo il pubblico): risultati sondaggio

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, questa sera, 20 dicembre, ci sarà la finale di Ballando Con Le Stelle 2025 e i riflettori sono puntati su tre coppie in particolare: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti e Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. Stamattina, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio per sapere chi, secondo voi, dovrebbe vincere questa edizione e, i risultati sono piuttosto chiari. Secondo i dati raccolti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice è in testa con il 55% dei voti, conquistando una fetta importante del pubblico e quindi il ruolo di favorita d’obbligo alla vittoria di Ballando con le stelle 2025.. La conduttrice si è distinta per costanza, impegno e capacità di emozionare, superando critiche e un grave infortunio senza perdere la sua energia in pista (QUI la nostra intervista). Sorprendentemente, Barbara D’Urso, che molti davano per favorita, si ferma al 20%, e questo confermerebbe che il pubblico ha scelto di premiare tecnica e continuità più che notorietà mediatica. Andrea Delogu con Nikita Perotti ottiene il 15%, , mentre Fabio Fognini con Giada Lini raccoglie appena il 6% e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli il 2%.

Dal ballottaggio, Martina Colombari e Luca Favilla si fermano al 3%, mentre Rosa Chemical con Erica Martinelli e Paolo Belli con Anastasia Kuzmina non raccolgono voti significativi, restando a quota 0%. A quanto pare, si prospetta un vero e proprio "duello" a due tra Fialdini e D’Urso.

Ballando Con Le Stelle 2025, ospiti dell’ultima puntata e dove vederla in tv e in streaming

Milly Carlucci si prepara a concludere l’edizione di Ballando con le Stelle, tra le più intense e seguite degli ultimi anni. Per l’ultima puntata, i superospiti saranno Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. Le cinque coppie finaliste sono: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Altre tre coppie si sfideranno nello spareggio per conquistare un posto in finale. Ebbene, la finalissima di Ballando andrà in onda stasera, 20 dicembre 2025, su Rai 1 alle 21:20. Potrete seguirla anche in streaming su RaiPlay.

