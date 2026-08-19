Ballando con le Stelle, Riccardo Rossi ufficiale: chi è il sesto concorrente del cast 2026 (e la promessa sul tip tap) L’attore e conduttore romano scende in pista con le sue inseparabili claquette: pronto a conquistare Milly Carlucci e il pubblico a colpi di tip tap

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La pista di Ballando con le Stelle si prepara ad accogliere un nuovo concorrente. Il conduttore e showman Riccardo Rossi è il sesto nome ufficiale del cast 2026 e sembra avere già le idee chiarissime: conquistare il pubblico a colpi di tip tap.

Cast Ballando con le stelle 2026, l’annuncio di Riccardo Rossi e la promessa a Milly Carlucci

L’attore romano ha ufficializzato la sua partecipazione al dance show di Milly Carlucci mostrando le sue claquette e raccontando di essersi già messo all’opera:

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"Eccomi Milly…Guarda che ho qua…Le claquette…Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le stelle… E mi sto già esercitando con le claquette. Perché tu forse non lo sai, ma io sono un grande ballerino di tip tap. Fred Astaire è stato un mio grande mito, quindi sono pronto a gareggiare li per te" Visualizza questo post su Instagram

Chi è Riccardo Rossi: età, moglie e carriera

Nato a Roma il 24 ottobre 1962, Rossi ha 63 anni ed è attore, comico e conduttore televisivo. Per lui non è la prima collaborazione con Milly Carlucci: nel 2022 è stato un concorrente dello show Il cantante mascherato, mentre nella scorsa stagione televisiva ha partecipato come giurato a Canzonissima. Sul fronte sentimentale, non è mai stato sposato e non ha figli; in passato è stato legato anche alla food blogger Chiara Maci, conosciuta nello studio di Cuochi e Fiamme. La sua carriera affonda le radici nella scuola teatrale di Gigi Proietti e comprende cinema, fiction e televisione.

Il cast di Ballando con le stelle 2026

Sono 6 i concorrenti già ufficiali a Ballando con le stelle 2026, in partenza il prossimo autunno su Rai 1:

Tra i nomi circolati nelle indiscrezioni figurano anche Anna Safroncik e Alberto Ravagnani. La giuria resta invece un campo senza certezze, se non quella dell’addio di Selvaggia Lucarelli. Si parla con sempre maggiore insistenze dell’arrivo di Barbara D’Urso e Alberto Matano, mentre Lucio Presta avrebbe rifiutato il ruolo di custode del tesoretto. ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

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