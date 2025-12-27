Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca molla lo show e il pianto 'nascosto' di Martina Colombari Tra retroscena post finale, emozioni difficili da trattenere e possibili ritiri, il futuro dello show del sabato sera potrebbe risentire di un importante posto vacante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Come accade ormai puntualmente dopo ogni puntata e, ancor di più, dopo la finale, anche la conclusione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha lasciato dietro di sé una scia di indiscrezioni, racconti dietro le quinte e riflessioni che vanno ben oltre il verdetto sul vincitore. Se da un lato hanno fatto rumore le voci su un momento di forte fragilità vissuto da Martina Colombari dopo l’eliminazione, dall’altro il vero nodo resta il possibile addio di Pasquale La Rocca, una prospettiva che, se confermata, potrebbe cambiare in modo significativo il volto del programma, data l’importanza acquisita negli anni dal ballerino.

Le lacrime di Martina Colombari dopo la finale di Ballando con le Stelle

Secondo quanto raccontato "dall’infiltrato" del settimanale Gente, che si firma Roberto Ballet, Martina Colombari non avrebbe nascosto la delusione per un risultato che la vedeva fuori dalla finalissima vera e propria. Arrivata quinta a pari merito, l’ex Miss Italia sperava di spingersi fino all’ultimo atto e l’eliminazione sarebbe stata accolta con grande amarezza, tanto da lasciarsi andare a un pianto liberatorio in un ristorante, in compagnia del marito e del figlio.

Un racconto che trova riscontro anche nelle parole pronunciate dalla stessa Colombari una volta spenti i riflettori. In un video pubblicato a caldo sui social rivelò: "Ok, adesso che il programma è finito, posso ringraziarvi qui a modo mio, perché prima in tv non ce l’ho fatta. È stato bellissimo, non trovo tante altre parole, quindi solo un grazie a tutti voi, perché questo show mi ha dato la possibilità di ritrovare un’altra Martina che avevo dimenticato e quindi davvero grazie". Ai microfoni di La Volta Buona, Colombari ha poi ammesso di essersi fatta travolgere dall’emozione nel momento decisivo: "Si ho avuto un buon percorso, ma stasera non ero io, non ero Martina. Diciamo pure che mi son fatta fregare dall’emozione. Eh sì sono umana, si".

Il possibile addio di Pasquale La Rocca a Ballando

Novità anche per Pasquale La Rocca. Le indiscrezioni sul suo futuro a Ballando con le stelle continuano a rincorrersi e a creare interrogativi, soprattutto dopo le rivelazioni attribuite ancora una volta a Roberto Ballet. Secondo quanto riportato, per La Rocca questa potrebbe davvero essere l’ultima edizione del programma, non per contrasti interni o stanchezza come accaduto per altri ballerini dello show, ma per via di "Importanti progetti internazionali" che lo attenderebbero nei prossimi mesi. Una prospettiva che, però al momento non vede alcuna conferma ufficiale da parte della stella del ballo. Dopo un percorso costellato di vittorie e successi, sia in Italia che all’estero.

La Rocca potrebbe davvero essere arrivato a un bivio. L’ultima edizione, vissuta in coppia con Barbara D’Urso, non è stata tra le più semplici, ma ha comunque confermato il suo ruolo centrale nello show. Quel che è certo è che un eventuale addio di Pasquale La Rocca rappresenterebbe molto più di un semplice cambio nel cast. Sarebbe la fine di un’era recente di Ballando con le stelle, costruita anche attraverso il suo stile e la sua presenza.

