Ballando con le Stelle 2025 si avvicina e Milly Carlucci è al lavoro sugli ultimi preparativi. Con l’annuncio arrivato in giornata di Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli nella ‘Sala delle Stelle’, infatti, la conduttrice ha completato con l’ultimo tassello il mosaico della prossima edizione, in partenza in autunno. Con il cast al completo, la curiosità degli appassionati è ora rivolta a quelle che saranno le coppie. Stando a un’anteprima diffusa sui social da CinguetteRai Milly avrebbe già deciso tutti gli abbinamenti e non mancherebbero le sorprese. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, spuntano le coppie

Milly Carlucci ha annunciato oggi il ritorno di Massimiliano Rosolino a Ballando con le Stelle: a 19 anni dalla sua esperienza nello show (durante il quale conobbe anche la sua attuale compagna e madre dei suoi figli Natalia Titova), l’ex nuotatore tornerà su Rai 1 e prenderà il posto di Paolo Belli, impegnato per la prima volta in pista come concorrente. La conduttrice e padrona di casa ha inoltre promesso di svelare le coppie in gara nei prossimi giorni. Con il cast al completo – come detto – sui social è subito iniziato il ‘toto-nomi’ su quelli che saranno gli abbinamenti. Chi sarà il maestro di Barbara D’Urso? Chi affiancherà Andrea Delogu? Chi sarà la prima ‘stella’ del nuovo maestro Chiquito? Stando a un retroscena lanciato da CinguetteRai, tutte le coppie sono state decise e (salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto), le ‘scommesse’ del web si sono rivelate in gran parte azzeccate.

Ecco tutti gli abbinamenti di Ballando 2025: sorpresa Delogu

Come ormai ipotizzato da diverso tempo, a Ballando con le Stelle 2025 Barbara D’Urso dovrebbe fare coppia con Pasquale La Rocca, mentre il ‘rientrante’ Simone Di Pasquale (che ha lasciato il ruolo di ‘tribuno popolare’ a Matteo Addino per tornare in pista) sarà il maestro di Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli. La grande ‘delusa’ sarebbe Andrea Delogu, che in molti ipotizzavano potesse essere in coppia con il campione in carica Giovanni Pernice e che invece si dovrebbe affidare a Nikita Perotti. Il compagno di Bianca Guaccero dovrebbe dunque essere il maestro di Nancy Brilli, mentre la new entry Chiquito l’insegnante di Marcella Bella. Proprio come ‘scommesso’ dai social, Rosa Chemical dovrebbe essere la ‘stella’ di Erica Martinelli, mentre Filippo Magnini sarebbe in coppia con Alessandra Tripoli. Francesca Fialdini con Carlo Aloia, Fabio Fognini con Giada Lini; per quanto riguarda Martina Colombari, il suo maestro dovrebbe essere con Luca Favilla, mentre Beppe Convertini ballerà con Veera Kinnunen. Il veterano di Ballando Paolo Belli potrà puntare su un’altra veterana dello show come Anatasia Kuzmina, attualmente la ballerina professionista con più edizioni all’attivo (10) dietro Di Pasquale (15).

