Ballando con le Stelle: eliminati, ripescaggi, ritiro Barbara D’Urso e Delogu super favorita. I verdetti dei bookmaker

Ballando Con Le Stelle verso il gran finale: Delogu in pole, D’Urso alle prese con la spalla e Fialdini sogna il clamoroso ritorno. Le quote dei bookmakers

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Manca pochissimo alla conclusione della ventesima edizione di Ballando Con Le Stelle, il talent di successo condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Stasera, sabato 6 dicembre alle 21.30 le coppie eliminate si contenderanno un posto in semifinale. La prima semifinale si terrà oggi, la seconda il 13 dicembre, e la finale è prevista per il 20 dicembre. La super favorita al titolo è Andrea Delogu, ma la corsa prevede ‘ostacoli’ da superare. Vediamo insieme le attuali quote dei bookmakers.

Ballando Con Le Stelle 2025: Andrea Delogu super favorita per la vittoria finale

Stando alle ultime previsioni, Andrea Delogu è la favorita alla vittoria finale, nonostante il drammatico momento personale della perdita del fratello, che però non ha intaccato la sua determinazione. Altre due papabili vincitrici sono Barbara D’Urso, rallentata da un problema alla spalla, e Francesca Fialdini, inizialmente costretta a ritirarsi per infortuni a piede e costole, ma ora in corsa per un possibile ripescaggio in semifinale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ballando con le stelle, chi potrebbe essere ripescato stasera (6 dicembre)

Nella puntata di stasera dedicata al ripescaggio, tutte le coppie finora eliminate avranno la possibilità di tornare in gara. Tra i possibili rientri ci sono Signora Coriandoli con il suo maestro, Beppe Convertini con la sua insegnante, Marcella Bella con Chiquito, Nancy Brilli con il suo partner, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e Francesca Fialdini con il suo maestro, la cui partecipazione è stata confermata ufficialmente. Le coppie eliminate si esibiranno di nuovo e, grazie al voto di giuria e pubblico, almeno due potranno rientrare in gara

Ballando con le Stelle 2025, cambiano le quote dei bookmakers

Negli ultimi giorni le quote dei bookmaker hanno cambiato le previsioni: prima D’Urso e Delogu erano in parità a 2,50, ora Delogu è favorita mentre D’Urso è leggermente sfavorita a causa di un problema alla spalla. Fialdini, inizialmente molto considerata, ha visto la sua quota peggiorare dopo l’infortunio, ma resta in gioco grazie al ripescaggio.

Le attuali quote dei bookmakers (Sisal):

  • Andrea Delogu 1.85
  • Barbara D’Urso 3.50
  • Francesca Fialdini 3.75
  • Fabio Fognini 9.00
  • Filippo Magnini 9.00
  • Martina Colombari 12.00
  • Rosa Chemical 100.00
  • Paolo Belli 100.00
  • Nancy Brilli 300.00
  • Beppe Convertini 500.00
  • Marcella Bella 500.00
  • Signora Coriandoli 500.00

Chi sono i semifinalisti

Di seguito, l’elenco dei semifinalisti:

  • Andrea Delogu
  • Fabio Fognini
  • Barbara D’Urso
  • Filippo Magnini
  • Martina Colombari
  • Rosa Chemical

Dove vedere Ballando Con Le Stelle in tv e in streaming (tutte le puntate)

Questa edizione di Ballando Con Le Stelle è stata più lunga del solito, con ben 13 puntate. La stagione è iniziata il 27 settembre e si concluderà il 20 dicembre. Stasera, sabato 6 dicembre, va in onda la prima semifinale, su Rai 1, alle 21:10. Lo show è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

