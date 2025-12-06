Ballando con le Stelle: eliminati, ripescaggi, ritiro Barbara D’Urso e Delogu super favorita. I verdetti dei bookmaker
Ballando Con Le Stelle verso il gran finale: Delogu in pole, D’Urso alle prese con la spalla e Fialdini sogna il clamoroso ritorno. Le quote dei bookmakers
Manca pochissimo alla conclusione della ventesima edizione di Ballando Con Le Stelle, il talent di successo condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Stasera, sabato 6 dicembre alle 21.30 le coppie eliminate si contenderanno un posto in semifinale. La prima semifinale si terrà oggi, la seconda il 13 dicembre, e la finale è prevista per il 20 dicembre. La super favorita al titolo è Andrea Delogu, ma la corsa prevede ‘ostacoli’ da superare. Vediamo insieme le attuali quote dei bookmakers.
Ballando Con Le Stelle 2025: Andrea Delogu super favorita per la vittoria finale
Stando alle ultime previsioni, Andrea Delogu è la favorita alla vittoria finale, nonostante il drammatico momento personale della perdita del fratello, che però non ha intaccato la sua determinazione. Altre due papabili vincitrici sono Barbara D’Urso, rallentata da un problema alla spalla, e Francesca Fialdini, inizialmente costretta a ritirarsi per infortuni a piede e costole, ma ora in corsa per un possibile ripescaggio in semifinale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ballando con le stelle, chi potrebbe essere ripescato stasera (6 dicembre)
Nella puntata di stasera dedicata al ripescaggio, tutte le coppie finora eliminate avranno la possibilità di tornare in gara. Tra i possibili rientri ci sono Signora Coriandoli con il suo maestro, Beppe Convertini con la sua insegnante, Marcella Bella con Chiquito, Nancy Brilli con il suo partner, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e Francesca Fialdini con il suo maestro, la cui partecipazione è stata confermata ufficialmente. Le coppie eliminate si esibiranno di nuovo e, grazie al voto di giuria e pubblico, almeno due potranno rientrare in gara
Ballando con le Stelle 2025, cambiano le quote dei bookmakers
Negli ultimi giorni le quote dei bookmaker hanno cambiato le previsioni: prima D’Urso e Delogu erano in parità a 2,50, ora Delogu è favorita mentre D’Urso è leggermente sfavorita a causa di un problema alla spalla. Fialdini, inizialmente molto considerata, ha visto la sua quota peggiorare dopo l’infortunio, ma resta in gioco grazie al ripescaggio.
Le attuali quote dei bookmakers (Sisal):
- Andrea Delogu 1.85
- Barbara D’Urso 3.50
- Francesca Fialdini 3.75
- Fabio Fognini 9.00
- Filippo Magnini 9.00
- Martina Colombari 12.00
- Rosa Chemical 100.00
- Paolo Belli 100.00
- Nancy Brilli 300.00
- Beppe Convertini 500.00
- Marcella Bella 500.00
- Signora Coriandoli 500.00
Chi sono i semifinalisti
Di seguito, l’elenco dei semifinalisti:
- Andrea Delogu
- Fabio Fognini
- Barbara D’Urso
- Filippo Magnini
- Martina Colombari
- Rosa Chemical
Dove vedere Ballando Con Le Stelle in tv e in streaming (tutte le puntate)
Questa edizione di Ballando Con Le Stelle è stata più lunga del solito, con ben 13 puntate. La stagione è iniziata il 27 settembre e si concluderà il 20 dicembre. Stasera, sabato 6 dicembre, va in onda la prima semifinale, su Rai 1, alle 21:10. Lo show è disponibile anche in streaming su RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Chi vince Ballando con le stelle 2025, sorpresa Fialdini: la quota (spiazzante) e la vera rivale di Barbara D’Urso
Stando ai numeri dei bookmaker Fialdini sarebbe ancora la terza favorita nonostante ...
Ballando con le Stelle, la decisione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini: serata di verdetti e addii
Le anticipazioni della settima puntata (8 novembre): Delogu e Fialdini a rischio rit...
Ballando con le Stelle, Delogu torna in pista ed è tra le favorite per la vittoria: i pronostici
Sabato 15 novembre nuova sfida nel dancing show e qualcuno rischia l'eliminazione: i...
Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera
Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Ballando con le Stelle, Pernice rischia il ritiro e Andrea Delogu trema per l'eliminazione: cosa vedremo
Ottava puntata con il dancing show di Rai 1: tanti concorrenti infortunati e una nuo...
Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni
Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo
Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera
Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...