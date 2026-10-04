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Ballando con le stelle riparte da zero, ma il web non si rassegna: "Mi manchi", il fantasma di Selvaggia Lucarelli aleggia sulla prima puntata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle riparte da Saxa Rubra e da una giuria profondamente rinnovata, ma il debutto divide il pubblico: pesa l'assenza di Selvaggia Lucarelli e il cast non convince del tutto

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

La pista è la stessa, ma attorno a Ballando con le Stelle è cambiato praticamente tutto. La ventunesima edizione dello show di Milly Carlucci è partita ieri sera, sabato 3 ottobre, con una squadra profondamente rinnovata e una domanda che ha accompagnato tutta l’estate: come sarà il nuovo Ballando dopo la rivoluzione della giuria? Il programma dice addio a uno degli assetti più longevi della televisione italiana e accoglie nuovi protagonisti pronti a confrontarsi con le coppie in gara.

Ma il cambiamento riguarda anche la casa dello show: dopo vent’anni al Foro Italico, il programma trasloca a Saxa Rubra, in uno studio nuovo di zecca intitolato a Pippo Baudo, pur mantenendo intatta la sua iconica scenografia. E anche tra i maestri non mancano novità, conferme e assenze che hanno fatto discutere. In pista, intanto, 13 concorrenti molto diversi tra loro sono pronti a giocarsi tutto a colpi di samba, tango e valzer. Come è stata l’accoglienza da parte del pubblico social? Ecco quali sono stati i momenti più discussi.

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Ballando con le Stelle: manca Selvaggia Lucarelli, la D’Urso convince a metà

La mancanza di Selvaggia Lucarelli si è fatta sentire e non poco. "Posso far finta di star bene, ma mi manchi": è questa la citazione utilizzata più frequentemente su X lungo tutto il corso della diretta. I giudizi articolati, sarcastici e pungenti non appartengono a nessun giurato tra quelli a disposizione in questa edizione. Abituarsi sembra difficile, quasi impossibile. Oltre all’assenza più evidente della Lucarelli, fa storcere il naso il debutto di Barbara D’Urso. Da una parte, migliaia di utenti che hanno apprezzato il suo approccio in punta di piedi, senza troppa irruenza. Dall’altra, però, commenti di disapprovazione nei confronti delle sue continue frecciatine e frasi diventate ormai parte del suo vocabolario. Una nuova era dovrebbe avere, si spera, qualcosa di nuovo da dire e da offrire.

Ballando con le Stelle: "livello basso" nel cast secondo gli utenti di X

Un altro aspetto sotto la lente d’ingrandimento del pubblico social è stata la scelta del cast di quest’anno. A livello di qualità delle performance, siamo molto lontani dagli standard degli altri anni. Esibizioni come quella di Jimmy Ghione, Massimo Ghini e Riccardo Rossi hanno addirittura messo in difficoltà alcuni dei giurati, che hanno preferito non esprimersi per non ferire i diretti interessati. Un altro aspetto che, con Selvaggia Lucarelli in giuria, probabilmente non sarebbe passato inosservato. Cala il sipario sul debutto di questa edizione e si spera che, dalla prossima in poi, quello che non ha funzionato possa essere sistemato.

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