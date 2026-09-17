Ballando con le stelle, si parte: Nikita Perotti distrutto da Aurora Ramazzotti, Pasquale La Rocca ‘nasconde’ Ornella Muti
Le coppie dello show di Milly Carlucci hanno iniziato le prime prove in vista del debutto della nuova edizione: tutti gli abbinamenti svelati
Le sale prova di Ballando con le Stelle tornano ad animarsi in vista della nuova edizione. A poco più di due settimane dal debutto in prima serata fissato per il prossimo 3 ottobre, infatti, i concorrenti hanno iniziato ad affrontare le prime lezioni con i rispettivi maestri. Per molti si tratta di un esordio assoluto nel mondo della danza, tra entusiasmo, difficoltà e inevitabili primi acciacchi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Ballando con le Stelle, il cast scende in pista: prime prove tra ironia ed entusiasmo
Il primo giorno di allenamento ha già regalato alcuni momenti diventati virali sui social. Aurora Ramazzotti ha mostrato il ballerino Nikita Perotti provato al termine della sessione, mentre Jimmy Ghione ha raccontato l’esordio al fianco di Anastasia Kuzmina con grande entusiasmo, condividendo immagini delle prove e chiedendo ai suoi follower: "Ma quanta voglia abbiamo di scendere in pista?". Anche Alberto Ravagnani, alla sua prima esperienza nella danza, ha documentato l’inizio del percorso insieme a Erica Martinelli, definendo la prima lezione una sorta di "primo giorno di scuola" e ammettendo di avere ancora molto da imparare. Alessandro Matri, invece, ha inaugurato la collaborazione con Giada Lini con un messaggio carico di energia: "Primo incontro, prima lezione, si parte! Daje prof". Il gruppo dei concorrenti comprende, tra gli altri, anche Noemi Bocchi, Anna Safroncik, e Riccardo Rossi. Tra gli abbinamenti già comunicati figurano la compagna di Francesco Totti con Giovanni Pernice, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Rossi con Elisa Terrasi. Di seguito l’elenco completo:
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- Alberto Ravagnani (con Erica Martinelli)
- Alessandro Matri (con Giada Lini)
- Andy Díaz Hernández (con Gioia Giovanatti)
- Anna Safroncik (con Leonardo Lini)
- Aurora Ramazzotti (con Nikita Perotti)
- Eugenio Finardi (con Rebecca Gabrielli)
- Jimmy Ghione (con Anastasia Kuzmina)
- Manuela Moreno (con Carlo Aloia)
- Massimo Ghini (con Valentina Fiorini)
- Monica Guerritore (con Luca Urso)
- Noemi Bocchi (con Giovanni Pernice)
- Ornella Muti (con Pasquale La Rocca)
- Riccardo Rossi (con Elisa Terrasi)
Pasquale La Rocca: "Ballando è casa, è famiglia"
Tra i protagonisti della nuova stagione di Ballando con le Stelle ci sarà anche Pasquale La Rocca, la cui presenza era stata accompagnata nei giorni scorsi da qualche incertezza. Ospite a La Vita in Diretta, il ballerino ha spiegato a Alberto Matano perché l’annuncio sia arrivato soltanto successivamente, sottolineando il particolare meccanismo con cui vengono definiti gli abbinamenti del programma. "Ballando con le stelle è casa, è famiglia. C’è molta attesa. Torno a casa. C’è stata un po’ di attesa perché tutti noi siamo confermati solo quando Milly trova la giusta persona, il giusto abbinamento. Non è sicuro che tutti noi torniamo per l’anno successivo". Matano gli ha poi domandato se fosse già noto il nome della persona con cui avrebbe condiviso la pista. La Rocca ha mantenuto il riserbo: "Ma si sa già – risponde La Rocca – Ma non lo possiamo dire". L’abbinamento, tuttavia, è Ornella Muti: sarà dunque il ballerino a guidare l’attrice nel suo debutto a Ballando con le Stelle.
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