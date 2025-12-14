Ballando con le Stelle, rivolta social per lo spareggio di Martina Colombari. “Finirà come la Nargi”. Ecco cosa è successo Dopo la semifinale di Ballando con le Stelle, scoppia la polemica sul web: "La Colombari meritava la finale".

La semifinale di Ballando con le Stelle (QUI le pagelle) ha tenuto incollati allo schermo: su Raiuno si è consumata una serata intensa, dove tecnica e personalità si sono intrecciate in coreografie studiate al millimetro. A conquistare l’accesso diretto alla finale sono state Barbara D’Urso e Andrea Delogu, premiate per continuità ed equilibrio. Hanno invece dovuto affrontare le sfide Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini, riuscendo comunque a guadagnarsi un posto tra i finalisti. Ad essere finiti invece allo spareggio sono stati Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Solo all’inizio della finale di sabato prossimo si saprà chi proseguirà il sogno e chi dovrà fermarsi a un passo dal traguardo. Proprio il mancato accesso alla finale della Colombari ha finito per alzare un polverone sul web: ecco cosa è successo.

Ballando con le Stelle, rivolta social per lo spareggio di Martina Colombari

Martina Colombari e Luca Favilla hanno ballato un paso doble, una prova intensa ma non unanimemente apprezzata dalla giuria. I giudizi divisi hanno lasciato la coppia in una posizione delicata sin dall’inizio. Subito dopo è arrivata la sfida diretta con Francesca Fialdini, decisiva per l’accesso alla finale. A spuntarla è stata la conduttrice, che ha convinto maggiormente i giudici e conquistato il pass per l’ultimo atto. Per Martina Colombari, invece, si sono spalancate le porte dello spareggio. Una decisione che non è passata inosservata al pubblico da casa. Sui social è esplosa la polemica, con commenti accesi e pareri contrastanti. "Martina non doveva stare allo spareggio", "Non è giusto che la Colombari si trovi ad uno spareggio finale grazie ai tesoretti sbagliati assegnati dalla Erra. Ballando sta perdendo credibilità", "Martina e Luca decisamente più bravi", sono alcuni dei commenti che si leggono sul web.

Secondo molti telespettatori, l’attrice avrebbe meritato l’accesso diretto alla finale più di Francesca Fialdini, alla luce del percorso compiuto nel corso della stagione. La Colombari, infatti, è stata presente in tutte le puntate, affrontando settimana dopo settimana prove impegnative senza mai fermarsi: "Vedere la Colombari allo spareggio dopo che si è fatta il mazzo a tutte le puntate rispetto alla Fialdini è inaccettabile", Faranno vincere Ballando alla Fialdini, è già tutto scritto", hanno scritto altri utenti.

Il percorso della Colombari ha ricordato ad alcuni quello di Federica Nargi beffata lo scorso anno in finale: "Certo che Luca Favilla dovrebbe fare un pensierino sulla sua permanenza nel programma. L’anno scorso con la Nargi, quest’anno con la Colombari. Portate ad altissimi livelli e sacrificate in dirittura d’arrivo. Vergognoso".

Martina Colombari arrabbiata per lo spareggio? Il retroscena

Per Martina Colombari la serata di ieri è stata un susseguirsi di colpi di scena. Nonostante l’ottima esibizione, l’ex miss Italia è finita allo spareggio e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare come il suo umore sia cambiato al momento in cui ha conosciuto il verdetto: "La Colombari super inc****a", "Non si è congratulata con la Fialdini al termine dello spareggio: quanto le è roduto?", hanno scritto sul web.

