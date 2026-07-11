Ballando con le Stelle, polemiche per lo spot AI, intanto passa al vaglio l'ultima idea di Milly: "Il giudice per una notte" Un possibile cambio di rotta per sostituire il posto di Selvaggia e una promozione fatta con l'intelligenza artificiale che divide i fan: il talent di Rai 1 è già al centro delle discussioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mancano ancora diverse settimane al ritorno di Ballando con le Stelle, ma attorno allo storico show del sabato sera di Rai 1 si stanno già moltiplicando indiscrezioni, commenti e discussioni. Da una parte c’è il tema legato alla composizione della giuria dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli, dall’altra la scelta di lanciare il programma attraverso uno spot realizzato con l’intelligenza artificiale, una decisione che ha immediatamente acceso il confronto sui social.

Ballando con le stelle e l’ipotesi del "giudice per una notte"

A far discutere nelle ultime ore è soprattutto un retroscena rilanciato dall’account Cinquetterai su X e attribuito a quanto emerso da Vanity Fair. Secondo l’indiscrezione, Milly Carlucci starebbe valutando una soluzione piuttosto originale per colmare il vuoto lasciato in giuria, evitando almeno per il momento la scelta di un sostituto fisso. L’idea sarebbe quella di introdurre un "giudice per una notte", una figura diversa in ogni puntata che andrebbe ad affiancare il cast stabile dei giurati. Una formula che richiamerebbe quanto avviene in Tale e Quale Show con i giudici speciali e che, per altro, avrebbe anche un precedente nella storia dello stesso programma, facendo riferimento allo spirito delle prime edizioni della trasmissione, quando il presidente di giuria non era sempre lo stesso ma cambiava di settimana in settimana. Una soluzione che permetterebbe di portare ogni sabato ospiti differenti, creando curiosità e rendendo ogni puntata un evento a sé. Naturalmente, al momento si tratta soltanto di voci e non sono arrivate conferme ufficiali dalla produzione o dalla Rai. Tuttavia, l’ipotesi ha già iniziato a generare interesse tra gli appassionati del programma.

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Lo spot con l’intelligenza artificiale: Milly Carlucci calciatrice ai mondiali

Parallelamente, a far parlare è stato anche il primo promo "prossimamente" della nuova stagione. Lo spot, trasmesso durante i quarti di finale dei Mondiali di calcio, presenta un’estetica semirealistica realizzata con strumenti di intelligenza artificiale. Nel filmato si vede Milly Carlucci di spalle su una terrazza illuminata mentre calcia un pallone verso il cielo. La sfera si trasforma poi in una serie di fuochi d’artificio che lasciano spazio al logo di Ballando con le Stelle. Un richiamo evidente all’evento calcistico dell’estate, scelto probabilmente per collegare la promozione del programma all’appuntamento televisivo più seguito del momento.

Social divisi tra entusiasmo e critiche

La novità tecnologica, però, non ha convinto tutti. Sui social sono comparsi numerosi commenti contrastanti. Alcuni utenti hanno criticato la qualità del risultato finale, scrivendo frasi come: "Devo dire che non bisogna essere contro l’AI, ma contro l’AI fatta male" oppure "Certo che a fare una pubblicità così…". Altri, invece, hanno accolto con entusiasmo il ritorno del programma e hanno preferito concentrarsi sull’attesa per la nuova stagione. Tra i messaggi più positivi spiccano commenti come: "Non vedo l’ora. La nostra Generalessa Milly! Saremo sempre con te. Regina del sabato sera italiano" e "Sono pronto!". In attesa di conoscere il cast definitivo e di capire se davvero arriverà il "giudice per una notte", una cosa appare già evidente: la nuova edizione di Ballando con le Stelle è riuscita a far parlare di sé molto prima del ritorno del format.

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