Ballando con le Stelle: polemiche su Barbara D'Urso, lo sfogo di Pasquale La Rocca: "Meravigliosa come sempre, io non ho esagerarto"
Dopo il botta e risposta di fuoco on la nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, il maestro di danza di Barbara D'Urso ha qualcosa (di velenoso) da aggiungere
Pasquale La Rocca risponde agli attacchi contro la performance di Barbara D’Urso
Il commento di Barbara DUrso
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tr...
Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera
Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Pasquale La Rocca, chi è il maestro innamorato di Barbara D’Urso a Ballando: l’addio ‘rimangiato’ e le polemiche
Dopo aver annunciato lo stop nella scorsa edizione, il ballerino tornerà in pista al...
Barbara D'Urso su Mediaset Infinity con la fiction della discordia a Ballando
Momenti di "tensione" tra il giudice Canino e la conduttrice, corrente in coppia con...
Barbara D’Urso a Ballando, subito show: la verità sul maxi-cachet e prima 'botta' a Selvaggia Lucarelli
L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avv...
Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera
Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...
Ballando con le Stelle, tra Belen e Barbara D'Urso gelo dietro le quinte ma una cosa le accomuna: "Arrabbiata"
Il dance show del sabato sera di Milly Carlucci non è stata l'occasione per seppelli...
Ballando con le Stelle, pagelle: (primo) trionfo di Barbara D'Urso (8), Convertini fa una gara a parte (7), Colombari ingenua (5)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 11 ottobre del dance show d...