Ballando con le Stelle: polemiche su Barbara D'Urso, lo sfogo di Pasquale La Rocca: "Meravigliosa come sempre, io non ho esagerarto"

Dopo il botta e risposta di fuoco on la nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, il maestro di danza di Barbara D'Urso ha qualcosa (di velenoso) da aggiungere

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Il giorno dopo le critiche e lo scontro di fuoco tra la giuria di Ballando con le Stelle e la coppia Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca, arriva la risposta del ballerino, che si sfoga per essere stato accusato di aver voluto mettersi troppo in mostra con una coreografia complicata, mettendo però così in difficoltà la sua ballerina che, infatti, per la prima volta, a fine serata, è rimasta fuori dal podio e ha incassato parecchi commenti negativi dai giudici.

Pasquale La Rocca risponde agli attacchi contro la performance di Barbara D’Urso

"Visto che ieri non ho avuto la possibilità di parlare. Faccio questo lavoro da tutta la vita, con la stessa passione, dedizione e rispetto, per il ballo, per le storie che raccontiamo e per le persone che ho accanto in pista. Non ho bisogno di ritrovare nessun "posto", perché il mio posto è dove c’è danza, anima e verità".
Scrive, sul suo profilo social il partner in pista di Barbara D’Urso, che poi va nel dettaglio della risposta alle accuse: "Non sono mai stato, e non voglio mai essere, qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità. Il ballo è una forza comunicativa straordinaria, e va vissuto con tutta la sua creatività, perché possa arrivare a chi guarda, emozionare e smuovere qualcosa di vero."
E aggiunge, tornando alla bufera di polemiche scatenatasi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle sull’esibizione, giudicata poco soddisfacente, di Barbara D’Urso: "Riguardo alla serata di ieri: era un’esibizione ambiziosa, costruita in una settimana particolarmente intensa. Barbara è stata meravigliosa come sempre ed ha eseguito tutto con forza e coraggio. Non credo di aver "spinto" nella direzione sbagliata, credo di aver semplicemente fatto ciò che deve fare un insegnante: provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente io voglio continuare a provarci".

Il commento di Barbara DUrso

Sotto al post del suo maestro, tra i commenti spunta quello che arriva dal profilo di Barbara D’Urso che scrive: "Rischio, forza e coraggio sono parole che fanno parte della mia vita da sempre, e ritrovarle nel nostro percorso insieme mi fa sentire al sicuro.. Credo profondamente nella nostra complicità, nel valore di andare oltre e di cercare sempre in ogni passo, anche il più incerto, l’occasione per crescere e raccontare qualcosa di autentico.
Noi, insieme".
La Rocca a sua volta ha risposto: "Sei una donna meravigliosa che mi sta insegnando così tanto! Sono così orgoglioso di noi e di tutto quello che stai facendo. Noi insieme sempre".
Ci aspettiamo ulteriori strascichi polemici, of course.

