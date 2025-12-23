Ballando con le stelle, Giovanni Pernice si ribella: polemica su Fialdini seconda e frecciata alla giuria Il maestro di ballo non le manda a dire e, dopo essersi complimentato con i vincitori, ha voluto togliersi qualche pungente sassolino dalla scarpa.

In questa edizione di Ballando con le stelle, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono apparsi fin da subito come i favoriti per la vittoria. Il loro percorso non è stato certo facile tra gli infortuni di Francesca, il cosiddetto latra-gate, lo stop forzato e il grande ritorno, ma alla fine sembrava davvero che tutti questi sforzi potessero portare alla vittoria, con la giuria quasi tutta dalla loro parte. Nei concitati momenti finali, però, a trionfare è stata invece Andrea Delogu con Nikita Perotti (vittoria altrettanto meritata) e Francesca si è sportivamente accontentata del secondo posto. Nonostante sia lei che Giovanni Pernice abbiano subito abbracciato i propri rivali congratulandosi con loro, pare che il maestro di ballo non abbia digerito del tutto la sconfitta: scopriamo di più.

Ballando con le stelle, Pernice: "Fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto"

Se davanti alle telecamere abbiamo assistito a profondi abbracci, gioia e grande sportività per la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, dietro le quinte il maestro di ballo Giovanni Pernice ha invece voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non pienamente convinto del secondo posto assegnato a lui e Francesca Fialdini.

"E che dobbiamo fare? Va bene così dai. La coppa è un po’ più piccola di quella dell’anno scorso. Io sono veramente orgoglioso del percorso della mia ballerina, soprattutto perché non ha mai ballato, non ha mai avuto esperienze di danza, a differenza di altre che hanno ballato già prima. Lei è risultata quella che a mio parere e penso anche di tante altre persone, quella che è riuscita a ballare meglio. Poi dobbiamo anche dire che questa è una sfida di social ed è un entertainment show, se fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto anche quest’anno, ma va bene lo stesso", ha commentato Pernice ai microfoni di Domenico Marocchi, inviato Rai.

Giovanni Pernice sui social: "Francesca Fialdini è stata la più brava"

A seguire, Giovanni Pernice ha voluto ribadire ciò che pensa anche attraverso un video pubblicato sui social nel quale, dopo essersi nuovamente complimentato con i vincitori, ha sottolineato di nuovo come Francesca Fialdini sia stata comunque la più brava all’interno dello show. "Faccio i complimenti alla mia ballerina, perché Francesca ha dimostrato veramente di essere, a mio parere, la più brava ballerina quest’anno. Forse sarò di parte, ma va bene così. Ballando con le Stelle non è una gara di ballo, è uno spettacolo e quindi è giusto che si faccia spettacolo. Quindi per me in realtà il vero vincitore è proprio Ballando con le Stelle perché dietro questo show che voi vedete il sabato sera c’è il mondo. […] Quindi in questo caso vince lo spettacolo, vince Ballando e se dopo vent’anni siamo ancora qua a parlare di chi vince e chi non vince vuol dire che qualcosa di buono".

