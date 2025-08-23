Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini non sarà co-conduttrice per 'colpa' della produzione: l'indiscrezione choc
Nuova luce sull'uscita di scena di Federica Pellegrini da Ballando con le Stelle dopo le ultime indiscrezioni su Filippo Magnini, ora concorrente: cosa succede
Si torna a parlare di Ballando con le Stelle e del ruolo di co-conduttrice di Federica Pellegrini, ma questa volta l’indiscrezione svela un retroscena che non ha nulla a che vedere con l’ingresso dell’ex fidanzato Filippo Magnini nel cast e che conferma il motivo per cui era stata chiamata da Milly Carlucci a tornare nello show di Rai Uno. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.
Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini non ha fatto dietrofront per Magnini: tutta ‘colpa’ della produzione
Ieri sera, venerdì 22 agosto 2025, è uscito un rumor di Dagospia secondo cui l’ex nuotatrice avrebbe lasciato il ruolo di co-conduttrice di Ballando con le Stelle a causa della presenza nel cast dell’ex fidanzato e campione di nuoto Filippo Magnini, ma la verità sarebbe un’altra. A svelarla è Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, che si dice certo di quanto ha condiviso nella sua newsletter, ovvero che la ‘colpa’ sarebbe della produzione del programma condotto da Milly Carlucci.
Queste le parole di Gabriele Parpiglia: "So con certezza che voleva prendersi questo nuovo impegno; quindi, assieme alla produzione del programma, decidono di sentirsi pochi giorni dopo anche per discutere l’eventuale contratto. Passano pochi giorni e iniziano a risentirsi come concordato; la sportiva mantiene la parola data e accetta il ruolo di co-conduzione. L’entusiasmo da parte di entrambe le parti è palpabile, tanto che dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero corsi subito in produzione per depositare i contratti".
Poi la batosta: a quanto la produzione del programma avrebbe cambiato idea su Pellegrini, affidando il ruolo di co-conduttore a qualcun altro, una decisione che pare non abbia fatto piacere alla diretta interessata. D’altronde, chi avrebbe mai potuto prendere bene una tale notizia, soprattutto dopo tanto entusiasmo da parte di tutti? Ma, come vi abbiamo accennato, si tratta dell’ennesima indiscrezione che potrebbe sì nascondere la verità, ma anche rivelarsi un altro gossip senza rilevanza.
Il cast di Ballando con le Stelle
Come vi abbiamo accennato, tra i nomi già confermati nel cast di Ballando con le Stelle – Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Nancy Brilli, Martina Colombari e Fabio Fognini -, c’è anche Filippo Magnini. Non sappiamo ancora chi prenderà il posto di Federica Pellegrini come co-conduttore, sempre che la notizia sia vera, mentre aspettiamo di scoprire i nuovi volti della 20esima edizione. Intanto siamo certo che il gossip sul presunto dietrofront da parte della produzione non si fermerà, quindi aspettiamoci conferme o smentite su quanto emerso nelle ultime ore, insieme ad altre succulenti news sul dance show.
