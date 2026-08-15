Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca lascia Milly Carlucci? L'indiscrezione clamorosa segna una svolta su Rai1: chi potrebbe sostituirlo Nuovo rumor su Ballando: Milly Carlucci ha pescato ancora una volta da Maria De Filippi? Ecco cosa sappiamo su Pasquale La Rocca e il possibile sostituto

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Anche a Ferragosto le novità non si fermano. Dopo i cambiamenti degli ultimi giorni, Ballando con le Stelle potrebbe avere in serbo per i suoi ascoltatori un altro colpo di scena: Pasquale La Rocca, il ballerino sulla bocca di tutti durante la scorsa edizione del programma di Milly Carlucci per il rapporto profondo creatosi con Barbara d’Urso, potrebbe essere sostituito da un altro giovane esperto di ballo. È stato Gabriele Parpiglia, ormai noto nel settore del gossip, a lanciare l’indiscrezione che Leonardo Lini, fratello della ballerina Giada Lini, potrebbe salire sul palco dello show al posto del professionista più amato del dance show di Rai Uno. Ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso nelle ultime ore.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca sostituito dal fratello di Linda Lini: l’indiscrezione

Di recente, Gabriele Parpiglia ha pubblicato un’indiscrezione davvero clamorosa su Ballando con le Stelle. Il noto giornalista ha svelato che al cast dei maestri dello show, per l’edizione 2026, dovrebbe aggiungersi Leonardo Lini, forse in coppia con Anna Safroncik. Stando a quanto riportato, il giovane andrebbe a sostituire Pasquale La Rocca, che in passato, più precisamente nel 2024, aveva espresso il desiderio di ritirarsi dalle scene per poi cambiare idea.

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Arrivato al serale del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2022 con la squadra di Alessandra Celentano, Leonardo ha proseguito la carriera di latinista ed è arrivato a vincere l’edizione 2026 di Ballando con le Stelle Irlanda. Quindi non sorprende che Milly Carlucci e la sua squadra abbiano messo gli occhi su Leonardo, il fratello della ballerina Giada Lini, nel corpo di ballo di Ballando da ben 5 anni. Se ciò risultasse vero, su Rai 1 assisteremmo a una vera e propria sfida tra fratelli, ma con un’assenza sul palco che farà discutere per molto tempo. Sì, perché Pasquale La Rocca, reduce da un terzo posto con Barbara d’Urso nel 2025, è considerato da pubblico e produzione uno dei professionisti di punta dello show.

Milly Carlucci ha ‘rubato’ un ballerino a Maria De Filippi per la seconda volta?

Non sarebbe la prima volta che Milly Carlucci ‘pesca’ dal programma Amici di Maria De Filippi. Oltre a Leonardo Lini, sempre che l’indiscrezione si riveli esatta, la nota conduttrice TV ha già ‘preso’ qualcuno dalla regina di Mediaset, la stessa Giada Lini, ballerina del corpo di ballo di Amici nel 2014. Per il momento non abbiamo alcuna conferma che quanto trapelato sia vero, ma se così fosse sarebbe un cambiamento davvero significativo per lo show che ha visto spesse volte protagonista assoluto Pasquale La Rocca.

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