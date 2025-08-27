Ballando con le Stelle, Paolo Belli è un nuovo concorrente. L’annuncio ufficiale e chi lo sostituirà L'indiscrezione di alcuni giorni fa è stata confermata di recente dallo stesso conduttore. Stavolta scenderà in pista. Già pronto un nome nuovo per la 'Sala delle Stelle'.

Ora è ufficiale. Paolo Belli sarà tra i concorrenti dell’edizione in arrivo di Ballando con le Stelle, come era stato anticipato da alcune indiscrezioni nei giorni passati. Il co-conduttore e inviato storico del programma, dunque, ‘smetterà’ i soliti panni per gettarsi a capofitto nella gara vera e propria. Ad annunciarlo è stato lui stesso, dal palco di un suo recente spettacolo. E pare che Milly Carlucci abbia già trovato il sostituto perfetto di Belli nella ‘Sala delle Stelle’ (si tratterebbe di un ex campione del nuoto già concorrente di Ballando). Vediamo di seguito tutti i dettagli e le novità.

Ballando con le Stelle, Paolo Belli è ufficialmente un nuovo concorrente

Nelle ultime settimane le voci si erano fatte sempre più insistenti. Paolo Belli, secondo una prima indiscrezione diffusa da Dagospia, sembrava pronto a indossare le vesti del concorrente di Ballando, dopo anni da co-conduttore e inviato della trasmissione di Rai 1. Poi ieri è giunta la conferma da parte del giornalista Gabriele Parpiglia. Che ha pure anticipato il nome che dovrebbe prende il posto di Belli, come inviato nella ‘Sala delle Stelle’.

Oggi, infine, è stato lo stesso Paolo a confermare ufficialmente il suo debutto da concorrente con un annuncio, dato ai suoi fan nel corso di uno spettacolo: "Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e lei mi ha detto che voleva ci fossi anche quest’anno per celebrare 20 anni di Ballando con le Stelle. Io ho detto che avrei partecipato con piacere. Lei però mi ha detto che voleva fossi concorrente. Sarò in gara come ballerino".

Insomma, l’ennesima sorpresa da parte di Milly non fa che rendere ancora più elettrizzante l’attesa per l’inizio di Ballando con le Stelle. Paolo Belli, senza dubbio, sarà tra i beniamini del pubblico. Ma non sono da escludere scontri clamorosi con la giuria (e con Selvaggia Lucarelli su tutti, ovviamente). Anche perché, una volta accettato il ruolo di concorrente, tutto può succedere.

Chi sostituirà Paolo Belli nella Sala delle Stelle

Come anticipato da Gabriele Parpiglia, a prendere il posto di Paolo Belli nella ‘Sala delle Stelle’ dovrebbe essere un ex campione del nuoto. Parliamo di Massimiliano Rosolino, nuotatore ormai avvezzo alle luci della ribalta, che ha partecipato alla terza edizione di Ballando – dove ha conosciuto la ballerina Natalia Titova, poi sua compagna di vita – e ad altri programmi iconici come Pechino Express. Sarà dura, ovviamente, prendere il posto del veterano Belli. Ma Rosolino ha tutte le carte in regola per fare un’ottima figura.

