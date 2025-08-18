Ballando con le Stelle, Paolo Belli cambia ruolo e scende in pista: chi lo sostituisce accanto a Milly Carlucci
La storica spalla della conduttrice potrebbe essere un nuovo concorrente del dancing show e al suo posto potrebbe arrivare Federica Pellegrini.
La 20esima edizione di Ballando con le Stelle è sempre più vicina. Siamo ancora in piena estate, è vero, ma all’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma è tutto un fermento. Autori, produzione e la stessa Milly Carlucci sono già al lavoro per far si che tutto sia pronto per il 27 settembre 2025, data di inizio del dancing show di Rai 1. Alcuni nomi del cast di concorrenti ufficiali sono già stati resi noti, come la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli. Tra le novità, pare ce ne sia una che riguarda il co-conduttore dello show, Paolo Belli, colui che dal 2005 affianca Milly e si fa portavoce dei ballerini provetti dalla Sala delle Stelle. Niente di certo, ma le indiscrezioni che circolano sul web parlano chiaro.
Paolo Belli, da co-conduttore di Ballando a concorrente: che succede
Pare proprio che Milly Carlucci abbia messo in atto uno dei suoi magici colpi di scena e abbia arruolato come ballerino-concorrente il suo fidatissimo co-conduttore Paolo Belli. Per la prima volta dopo 20 anni, quindi, il celebre inviato della Sala delle Stelle potrebbe scendere in pista e correre insieme ai colleghi per la vittoria di questa 20esima edizione del talent. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia, Milly avrebbe messo a punto questa "Mossa a sorpresa" forse anche per creare ancora hype intorno al programma, usando un nome tanto amato dal pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ma se Belli sarà impegnato con le prove e le esibizioni live, chi prenderà il suo posto accanto a Milly Carlucci? Le ipotesi parlano del debutto in questa veste di Federica Pellegrini, ex concorrente e ospite anche nello spin-off dello show in primavera. Con il suo arrivo in qualità di spalla della regina del sabato sera di Rai 1, l’ex campionessa di nuoto metterebbe a punto tutto quello che ha imparato dietro le quinte, e potrebbe sancire definitivamente la volontà di ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo, dove i telespettatori hanno più volte dimostrato di apprezzarla.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le Stelle: Martina Colombari è ufficiale, Belén quasi. Svolta doppia nel cast
Milly Carlucci ha annunciato l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione del...
"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci
La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizion...
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto spara a zero su D’Urso e i nuovi concorrenti, poi la stoccata: “Mi si ama o mi si detesta”
Il giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i primi nomi della prossima ed...
Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci rinvia Chanel Totti e si consola con un big di Rai 1. Chi è
Salta l’accordo con Chanel Totti, che potrebbe partecipare all’edizione 2026. Milly ...
Rosa Chemical a Ballando con le Stelle, l’addio ad Amadeus per Milly Carlucci: “Chi dorme non piglia pesci”
Il cantante piemontese sbarca su Rai 1 ed è il terzo concorrente ufficiale dello sho...
Ballando con le stelle 2025, il cast ufficiale: la lista completa dei concorrenti
Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti dell’edizione 2025: i vip ufficiali e...
Ballando con le stelle: c’è anche Bobby Solo. Svelata la lista segreta di Milly Carlucci
Dopo avere messo a segno i primi colpi Milly Carlucci è al lavoro su un super cast c...
Andrea Delogu a Ballando con le Stelle, è ufficiale: le prime parole e la scelta del maestro (super sexy)
La conduttrice è la seconda concorrente della prossima edizione dello show di Milly ...