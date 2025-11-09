Ballando con le Stelle, le pagelle: Fialdini domina con un piede solo (9), Paolo Belli in lacrime per la moglie (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 8 novembre 2025 del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Settimo appuntamento stagionale, sabato 8 novembre 2025, di Ballando con le Stelle. Il dance show di Milly Carlucci ovviamente anche stavolta è segnato dalla domanda su Andrea Delogu: la conduttrice de La porta magica, dopo il terribile lutto famigliare che l’ha colpita con la morte del fratello 18enne Evan, tornerà in pista? Questa sera è la stessa Milly Carlucci che sciogli il dubbio. Chiama vicino a sè Nikita Perotti e annuncia che la conduttrice tornerà a ballare durante la prossima puntata, e che la coppia affronterà un ballottaggio che le ultime due coppie della classifica di sabato 8 novembre. La serata però inizia con il ballottaggio rimasto in sospeso dalla settimana scorsa. A scendere in pista sono Nancy Brilli e la Signora Coriandoli. Ad avere la meglio è l’attrice romana che questa sera vive una sorta di rinascita.

Subito dopo c’è la classica minigara a sorpresa. I maestri vengono mandati in Sala delle stelle, e i loro allievi se la devono cavare da soli, danzando su pezzi estratti a sorte e indovinando gli stili su cui si sono esibiti. In palio dei punti in più per i primi tre classificati che sono: Martina Colombari terza, Paolo Belli seconda e Barbara d’Urso prima.

Subito dopo parte la gara classica che finisce con una classifica della giuria tecnica che premia al primo posto Fabio Fognini, al secondo Barbara D’Urso al terzo ex aequo Paolo Belli e Martina Colombari. Cambiano tutto il voto social e i tesoretti, e a vincere la serata sono Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nonostante l’infortunio della conduttrice. Al ballottaggio a tre finiscono invece Marcella Bella, Rosa Chemical e Filippo Magnini. A salvarsi subito è Rosa Chemical mentre il nuotatore e la cantante affronteranno un nuovo spareggio con Andrea Delogu, a inizio prossima puntata.

Scopriamo ora, secondo noi, quali sono state le cose migliori e quelle più discutibili di questa lunga serata di spettacolo, con le pagelle di Ballando con le Stelle di sabato 8 novembre 2025.

Ballando con le stelle, pagelle di sabato 8 novembre 2025

Francesca Fialdini, voto: 9. Questo voto va diviso con Giovanni Pernice. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera, infortunata dalla scorsa settimana, anche con una gamba sola riesce a volare e ad emozionare tantissimo, grazie a una coreografia preparata dal suo maestro che rende la mancanza un punto di forza per dare un tocco di più di emozione e teatralità all’esibizione che lascia tutti a bocca aperta. Davvero una cosa molto bella che meritatamente porta la vittoria di puntata alla conduttrice.

Fabio Fognini, voto: 8. Anche questa sera Fabio Fognini lascia semplicemente a bocca aperta pubblico e giuria, dopo una divertente clip di introduzione in cui racconta, insieme alla moglie, Flavia Pennetta, la loro storia d’amore nata dopo l’apice delle rispettive carriere. Lei rivela che Fognini è anche un romanticone, e infatti quando poco dopo si butta in pista con Giada Lini, esibendosi in un elegante valzer, veste perfettamente i panni del cavaliere e conquista veramente tutti.

Paolo Belli, voto: 7. Questa sera commuove veramente tutti raccontando l’amore che lo lega alla moglie Deanna da 45 anni, dall’incontro ai primi anni insieme, dalle difficoltà sul lavoro, fino al momento più buio, quello della malattia della moglie. "Mi innamoro di lei ogni giorno, del suo sorriso e del tono della sua voce. Per me esiste solo lei, non mi interessa nient’altro". Poi ha aggiunto: "La sfida più grossa è stata quella di un anno fa – riferendosi al grave problema di salute affrontato da Deanna – Le sono stato accanto tutto il tempo, questa grande prova è stata superata. Io lo so che è stato merito dei dottori però mi piace pensare che la nostra energia sia servita". Un racconto quest’ultimo, che commuove prima di tutto lui e poi tutto il pubblico.

Martina Colombari, voto:7. Sempre più leggera, la ex Miss Italia. Liberata dall’ansia della prestazione e dalla paura di non essere perfetta, Martina Colombari ormai è una delle più brillanti ballerine di questa edizione di Ballando con le Stelle. Dopo un avvio in cui sembrava rigida, trattenuta e quasi timorosa, dopo sei settimane la ex miss Italia è arrivata finalmente a viversi in libertà questa esperienza e questo si riflette nelle coreografie in cui ha imparato a sciogliersi.

Nancy Brilli, voto: 7. Nancy Brilli cambia ballerino e cambia anche passo. Forse è un caso, ma qualcuno lo nota. Fermo per infortunio Carlo Aloia, l’attrice deve prima affrontare il ballottaggio, che supera contro la signora Coriandoli, e poi l’esibizione a sorpresa e quella in gara. E si prende sempre i complimenti dei giudici che nei suoi confronti finora erano stati severissimi. Stasera invece, le vengono fatti i complimenti sia per il ballo in sè che per il nuovo atteggiamento, molto scanzonato, che in pista la porta a lasciarsi andare e quindi a fare più spettacolo e divertire di più il pubblico.

Filippo Magnini, voto: 5. Stasera Magnini, consapevolmente, conferma l’etichetta del "rosicone". Davanti alla giuria a cui non è piaciuta la sua performance, sbotta dicendo che a lui i giudici non gli fanno passare niente, sono più critici verso di lui rispetto a tutti gli altri, e insomma, in qualche modo sarebbe preso di mira. Dice addirittura "sono l’unico che criticate anche quando mettete bei voti" e aggiunge che qualcuno si è permesso di dire che quando la moglie è presente in platea lui balla peggio. E insomma, una sfuriata in piena regola, inaspettata ma che appare anche esagerata.

