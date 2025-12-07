Ballando con le stelle, pagelle: Francesca Fialdini (8) rientro da applausi, D'Urso non molla (7), Erra (4) incomprensibile Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 6 dicembre, la prima semifinale, del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle è arrivata ormai alla sua fase finale, e con la coppa all’orizzonte i concorrenti rimasti in gara sono sempre più agguerriti. Nella puntata andata in onda in diretta dall’auditorium del Foro Italico di Roma del dance show guidato da Milly Carlucci, sabato 6 dicembre, come sempre non sono mancate grandi esibizioni, ma soprattutto emozioni, sorprese e qualche immancabile polemica

La prima delle due semifinali di Ballando con le Stelle 2025 ha visto svolgersi ben due gare: quella classica tra le coppie rimaste in gioco e quella del "ripescaggio", giocata tra le coppie eliminate nelle settimane scorse. La puntata inizia proprio con la manche che vede sfidarsi i ripescandi. Tra loro, anche la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, finalmente tornati in pista. E sono proprio loro a conquistarsi, prima di tutti gli altri concorrenti, un posto nella semifinale di sabato prossimo, mentre per Paolo Belli e la Signora Coriandoli, premiata con un tesoretto contestatissimo, (anche dalla giuria) di Rossella Erra, si prospetta un nuovo ballottaggio a fine serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le due coppie "sospese" se la vedranno infatti, con l’ultima coppia classificata della manche classica, che vede sei concorrenti sfidarsi con coreografie ispirate a persone importanti nella loro vita. Un’altra occasione per conoscere meglio il mondo dei sei personaggi rimasti in gara. A trionfare, in questa fase, in cui Barbara D’Urso balla con un tutore alla spalla, sono Martina Colombari e Luca Favilla. A chiudere la classifica, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, chiamati a ballare di nuovo, insieme alle due coppie in sospeso del ripescaggio. Alla fine di questa ultima sfida, a dover abbandonare la gara è la simpatica Signora Coriandoli, terza eliminazione definitiva dopo quelle di Marcella Bella e Beppe Convertini a inizio serata.

Vediamo ora, le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinto di meno con le pagelle dell’undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025 in onda sabato 6 dicembre su Rai Uno.

Ballando con le stelle, pagelle di sabato 6 dicembre 2025

Francesca Fialdini, voto: 8. Torna in pista con le costole che ancora devono calcificare, eppure, nella coreografia che le prepara Giovanni Pernice nessuno riuscirebbe a immaginare che è ancora in parte infortunata, Francesca Fialdini splende sulla pista e non vederla nell’ultima fase di un programma di cui è stata protagonista sarebbe stata veramente un’enorme ingiustizia. Per sua fortuna, e per la fortuna del pubblico che può ancora guardarla ballare con il suo maestro, la conduttrice toscana ha tenuto duro e, tornata in gara ora può tornare a fare la sua corsa verso la coppa.

Nancy Brilli, voto: 8. Un voto che va sia all’esibizione sorprendente di moderno con Filippo Zara, che infatti stupisce e conquista anche i giudici più severi, ma anche per la grande ironia sfoggiata anche quando Mariotto la chiama, ripetutamente "Ferilli" invece che Brilli e lei risponde: "La Ferilli è mia amica, salutiamola!" e poi, quando lo stilista gli dà un 10, lei commenta ridendo: "L’ha data alla Ferilli, non a me!"

Beppe Convertini, voto: 7. Come sottolinea Selvaggia Lucarelli, finisce la sua esibizione di tango argentino con una caduta in cui trascina anche la sua maestra Veera Kinnunen, però dice subito: "Scusatemi, scusatemi" e arriva al bancone della giuria armato del premio per il migliore dei peggiori, a forma di tronco, come da suggerimento di Fiorello che, alla fine regala a Guillermo Mariotto. Sul ballare c’è da perderci le speranze, però bisogna riconoscere che l’uomo medio ci ha fatto ridere più di tutti in questa edizione del programma del sabato sera di Rai Uno.

Barbara D’Urso balla con il tutore, voto: 7. Il voto è alla testardaggine. Tutto si può dire della conduttrice napoletana, meno che non abbia tempra e forza di volontà. Una donna di quasi 70 anni che balla con un tutore alla spalla infortunata non solo non l’avevamo personalmente mai vista, ma nemmeno immaginata.

Marcella Bella, voto: 6,5. Per sincerità. Ballando con le Stelle non è una passeggiata, e sicuramente Marcella è stata una delle concorrenti più generosa in termini di energie spese in questa avventura, ma anche per la schiettezza e la genuinità con cui si è proposta al pubblico. Qualità che escono fuori anche nella sua ultima puntata. Dopo l’esibizione del ripescaggio, dedicata al fratello Gianni, che non convince molto, Milly Carlucci ricorda che il pubblico a casa può votare per salvarla e a quel punto la cantante esclama: "No, ma io ho già la valigia pronta!" viva la faccia della sincerità, ancora.

Rossella Erra, voto: 4. La facciamo breve: il suo tesoretto assegnato alla signora Coriandoli nella fase del ripescaggio, ha privato una concorrente meritevole, ovvero Nancy Brilli, della possibilità di giocarsi il posti in semifinale. Strategia per assicurare due posti a chi si era già qualificato, dando per contato che la signora Coriandoli non sarebbe passata, come è successo, all’ultimo ballottaggio? Questo non possiamo dirlo, ma comunque non ci sembra un buon motivo per penalizzare qualcuno che stasera avrebbe davvero meritato di ballare ancora.

Potrebbe interessarti anche