Ballando con le Stelle, pagelle: il volo di Andrea Delogu (9), il chiarimento di Fognini (5) Promossi e bocciati e top e flop della decima puntata del dance show di Milly Carlucci in onda sabato 29 novembre

Valentina Di Nino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuovo sabato sera in compagnia di danze, emozioni e polemiche, con le decima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda in prima serata su Rai Uno il 29 novembre. Il dance show guidato da Milly Carlucci, giunto alla sua ventesima edizione, è ormai entrato nella sua fase più calda, e questa sera si è composta a colpi di sfide, la griglia dei semifinalisti, in attesa di sapere sabato prossimo, con la puntata del ripescaggio, chi riuscirà a rientrare in gara tra le coppie fin qui eliminate.

Il decimo appuntamento di Ballando con le Stelle si è aperto dopo una settimana di (immancabili) polemiche e rumors al veleno. A tenere banco sono state le chiacchiere sul possibile ritiro di una Barbara D’Urso descritta come delusa dalla sua esperienza nel programma del sabato sera ma, soprattutto, il lastra-gate, ovvero le polemiche nate dalla rivelazione della diretta interessata, Francesca Fialdini, sul fatto che un concorrente avrebbe chiesto di vedere le sue lastre perché non crederebbe al suo infortunio. Dopo un rincorrersi di voci, i sospetti sono convogliati su Fabio Fognini, sospetti in qualche modo confermati anche da Milly Carlucci, che però ha parlato di un malinteso e di Fialdini e Fognini che si sono poi chiariti. E infatti, la serata inizia da lì, con Fognini che spiega a modo suo l’accaduto e sugella la pace con Magnini.

Poi la lunga manche tradizionale, alla fine della quale, la vincitrice e prima semifinalista è Andrea Delogu, alla fine della manche a eliminazione passano anche: Barbara D’Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Rosa Chemical, mentre Paolo Belli è eliminato. La prossima settimana, con la puntata dei ripescaggi, tutti gli eliminati potranno tentare di rientrare in gara.

Scopriamo ora quali sono state, secondo noi, le cose migliori e quelle meno riuscite della serata, con le pagelle della puntata di sabato 29 novembre di Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle, pagelle di sabato 29 novembre 2025

Andrea Delogu, voto: 9. Andrea Delogu spicca il volo per la sua coreografia ispirata a Dirty Dancing, ma lo fa anche nell’ottica della classifica di puntata e, più in generale, del percorso di gara. Bravissima, coraggiosa, e la gioia che esprime quando ha finito di danzare è veramente una cosa bellissima da vedere. Vittoria stra-meritata.

Martina Colombari, voto: 8. "Sei pronta per fare, domani, una gara di ballo tra professionisti". Le parole di Carolyn Smith sono il miglior complimento possibile per la ex legnosa Martina Colombari, che ormai ha fatto un enorme salto di qualità e continua, a ogni puntata, a stupire pubblico e giuria. Un percorso che ha visto una crescita incredibile dalla prima puntata a oggi: il carattere non le manca, l’ambizione non ne parliamo proprio, e sì, la vediamo già in zona podio nell’ultima puntata.

Filippo Magnini, voto: 7,5. Stesso discorso per Filippo Magnini, anche lui cresciuto esponenzialmente durante il percorso e ambizioso come può esserlo un campione del mondo, è tra gli uomini, quello che sembra più lanciato verso il podio finale.

Paolo Belli, voto: 7. L’eliminazione più ingiusta finora, quella della coppia formata dal musicista e da Anastasia Kuzmina. Dopo l’exploit della scorsa settimana infatti, la coppia si ripete nel regalare al pubblico ben tre ottime esibizioni. Certo, ormai si è rimasti in pochi ed è davvero difficile anche per chi vota scegliere chi eliminare, ma è un peccato perdere questa coppia, che ha fatto un bel percorso e, con il sudore, è arrivata a risultati probabilmente inaspettati anche per loro. Mannaggia.

Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso, voto: 7. Questo voto va spiegato nell’ottica della battaglia aperta o, come in questo caso, silenziosa, tra le due. Dopo lo scontro della scorsa settimana, con la conduttrice che ha ignorato le provocazioni dell’opinionista attingendo al suo mantra "col cuore, amici….", questa settimana l’opinionista si limita a commentare la sua esibizione con poche parole che, oltretutto sono pure "bello, fatto tutto bene, bravi". Tempo totale: 10 secondi, per poi passare la palla a Mariotto. Se dobbiamo giudicare il match dunque, non c’è partita. E d’altronde, se per D’Urso non vale la pena di confrontarsi, la reazione è coerente. E sì, alla decima puntata si può di nuovo ribadire che Barbara D’Urso balla e punto.

Le lastre della signora Coriandoli, voto 6,5. Finalmente, dopo diverse settimane, il siparietto iniziale della signora Coriandoli con Simone Di Pasquale, dedicato al lastra-gate, ci fa ridere.

Fabio Fognini chiude il lastra-gate, voto: 5. Possiamo sicuramente dire che la chiusura del lastra-gate non ci ha convinti tantissimo. Ok, si è capito che, dietro le quinte un chiarimento c’è stato, ma quando Fognini si è andato a sedere vicino a Fialdini, la spiegazione per il pubblico in realtà, è mancata. "Un equivoco, abbiamo chiarito, ho chiesto scusa, le ho detto anche bella gnocca" poi il bacio sulla guancia. Ma, diciamolo, non è che si sia capito molto, più furbetto che dirimente, lo pseudo-chiarimento che non chiarisce e che la butta un po’ in caciara.

