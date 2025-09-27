Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini strepitosa (9), D'Urso attacca con grazia (7), Lucarelli e Mariotto esagerano (0)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova edizione del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci
Al via la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. La pista dell’auditorium del Foro Italico si rianima sabato 27 settembre, grazie all’avvio dello storico dance show guidato da Milly Carlucci. Una lunga serata di danza, spettacolo ed emozioni che ha messo tantissima carne al fuoco e ha confermato la forza di un gran cast che ha regalato esibizioni notevoli e anche momenti sorprendenti ed emozionanti. La classifica finale ha visto il trionfo della coppia Francesca Fialdini- Giovanni Pernice, per la giuria tecnica, secondi alle loro spalle si sono piazzati Rosa Chemical e Erica Martinelli, terzi Paolo Belli e Anastasia Kuzmina e quarta Barbara D’Urso esibitasi per penultima. Ma chi ci ha colpito di più e chi abbiamo trovato meno convincente in questa prima puntata di Ballando con le Stelle 2025? Scopriamolo con le pagelle della puntata.
Ballando con le Stelle, pagelle sabato 27 settembre
Francesca Fialdini, voto: 9. In coppia con Giovanni Pernice è stata semplicemente strepitosa. Non solo bravissima a seguire il suo maestro, ma piena di gioia e con un sorriso magnetico stampato in faccia che ha trasmesso al pubblico dell’auditorium del Foro Italico e a quello a casa, tutta l’energia positiva che si stava godendo in pista. Sicuramente è una delle concorrenti da tenere d’occhio per il podio finale. Bravissima e bravissimo anche Pernice a regalarle una coreografia in cui si è potuta esprimere in modo così esplosivo.
Paolo Belli, voto: 8. Certo, ce lo aspettavamo che sarebbe stato un momento particolare quello in cui avremmo visto in pista, dopo 20 anni di onorato servizio, per la prima volta dall’altra parte della barricata Paolo Belli. Ma quanta emozione. Lo abbiamo visto commuoversi in sala prove e rifugiarsi tra le braccia della sua maestra che lo consolava scherzando: "Eccoci, i due sensibili", per poi vederlo scatenarsi in pista in un quick step liberatorio e conquistare una meritata ovazione. Che serata per lui!
Barbara D’Urso, voto:7. Il suo esordio in pista è con una bella rumba pensata per lei dal suo maestro Pasquale La Rocca. Nella clip di introduzione ribadisce che per lei Ballando con le stelle non è un passo indietro e dice che è stata allontanato dal suo lavoro due anni e mezzo fa. Poi, a fine esibizione, dà la sua interpretazione della coreografia, "due amanti divisi, un amore interrotto, di qualsiasi genere, anche quello mio con il pubblico da cui sono stata allontanata". E siamo solo alla prima puntata. Ci aspettiamo un crescendo su questo tema da qui a dicembre.
Milly Carlucci si diverte con Giulia Vecchio, voto: 7. Bisogna dire che alla padrona di casa di Ballando con le Stelle non manca l’ironia e nemmeno l’autoironia, tanto che anche per la prima puntata dell’edizione 2025 del suo show, si diverte a tirare in ballo la sua imitatrice Giulia Vecchio e a usare addirittura uno dei suoi tormentoni linguistici "ascella ascella gusto limone". Per il resto, che dire? Una sicurezza, porta avanti la serata in totale scioltezza per quattro ore di spettacolo. Come sempre.
Signora Coriandoli e la risposta pronta, voto:7. E’ finita rovinosamente con lei che crollava addosso a Matano, la performance della Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, una buffa mazurka che non poteva certo ambire a fare il pieno dei voti dalla giuria. Quello che ci è piaciuto però è stata la prontezza di risposta della concorrente, che ha zittito i commenti più acidi, in particolare quelli di Lucarelli e Mariotto buttandoli sulla farsa e ribattendo con ironia a ogni critica fino a lasciarli disarmati.
I commenti sulla coppia Marcella- Chiquito, voto: 3. Naturalmente, in questa lunga serata di danza e spettacolo non sono mancate cose che ci sono piaciute meno, a iniziare dai commenti fatti sulla coppia Marcella Bella e Chiquito. La cantante ha ballato benissimo, trascinata dal suo giovane maestro, e alla fine dell’esibizione, accolta con la standing ovation del pubblico, si è dovuta sorbire da Zazzaroni, Canino, Mariotto e persino Matano, commenti allusivi sul fatto che il suo giovane maestro sudamericano le avesse risvegliato l’entusiasmo inteso come bollenti spiriti. Qualcuno dice addirittura: "Mi ricordi tutte quelle signore arrapatissime e impazzite che vanno a Santo Domingo". Veramente una corsa al cattivo gusto, che la donna deve fermare ricordando: "L’unico uomo per cui impazzisco, da 46 anni è mio marito". Imbarazzante.
L’accanimento di Lucarelli e Mariotto su Beppe Convertini, voto: 0. E veniamo allo zero. Questo voto così odioso e anche così privo di senso in un contesto che certo è agonistico ma anche di intrattenimento televisivo giocoso, come quello di Ballando con le Stelle. Sia Selvaggia Lucarelli che Guillermo Mariotto decidono di appioppare questo voto svilente a Beppe Convertini, reo per l’una di essere "un uomo medio", per l’altro di essere "negato". Ancora una volta non capiamo, avendo a disposizione palette che vanno da 0 a 10 e che possono descrivere un totale disastro anche con un 4 o un 3, si debba ricorrere a un voto che è più un’ umiliazione che un giudizio, soprattutto se si pensa che è un giudizio sulla prima esibizione di un lungo percorso.
