Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (10) trionfo meritato, Fialdini brilla (9), D'Urso ostinata (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata finale della ventesima edizione del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, arriva alla sua serata finale, sabato 20 dicembre 2025. Anche la ventesima edizione del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci, giunge al termine con l’assegnazione dell’ambita coppa.

Una lunga serata, in diretta dall’auditorium Rai del Foro Italico, che inizia con il ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa settimana, che vede scendere in pista le coppie formate da Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical e Erica Martinelli, e Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il televoto manda in finale la ex miss Italia, mentre Matteo Addino usa la sua Wild Card per premiare Rosa Chemical, quindi a doversi fermare alla semifinale è Paolo Belli.

Poi inizia la finale vera e propria, che parte con la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che si commuovono alla prospettiva che un’avventura che li ha molto segnati per diversi motivi stia per finire. Poi balla Filippo Magnini e, ancora una volta, il momento del giudizio finisce in polemica. Giuria piuttosto severa anche con i ripescati Colombari e Favilla. Subito dopo scendono in pista Fabio Fognini e Giada Lini, che portano uno scatenato jive, non esattamente perfetto, ma divertente.

La sorpresa della serata è il tango esplosivo e perfetto di Rosa Chemical e Erica Martinelli, capaci di incassare dalla giuria il punteggi massimo di 50 (cinque 10). A chiudere la prima fase di esibizioni Barbara D’Urso con un tango che si conclude con un bacio a Pasquale La Rocca e Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che, ancora una volta, illuminano la pista.

Subito dopo arriva il momento della classifica e dei coni, dove si fermano tre concorrenti: Rosa Chemical, Martina Colombari e Filippo Magnini. I duelli successivi proclamano il terzo posto di Barbara D’Urso e Fabio Fognini e il successivo duello del ring finale tra le due stelle più brillanti di questa lunga cavalcata: Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Ad alzare la coppa è la conduttrice de La Porta Magica.

Scopriamo ora, secondo il nostro parere come è andata la lunga serata finale di Ballando con le Stelle 2025, con le pagelle di sabato 20 dicembre.

Ballando con le Stelle: pagelle della finale, sabato 20 dicembre 2025

Andrea Delogu e Nikita Perotti, voto: 10 Veramente bellissimi da vedere anche nel duello finale quando, con una coreografia dopo l’altra da affrontare e la coppa a un passo da conquistare si abbracciano, sorridono, esprimono in ogni modo la gioia che hanno a stare lì. L’espressione totalmente sorpresa di Andrea Delogu al momento dei risultati della sfida contro Barbara D’Urso, che ne sanciscono il passaggio al ring finale contro Fialdini, è già storia. Alla fine sono loro i vincitori di Ballando con le Stelle 2025 e lo sono con pieno merito, alla conclusione di un percorso complicato da colpi inaspettati, ma vissuto sempre con il sorriso e con la voglia di andare avanti davvero nonostante tutto. Anche quando alzano la coppia poi, continuano a chiacchierare, a sorridere, a guardarsi con affetto e complicità. Un finale bellissimo.

Francesca Fialdini brilla: 9,5. Chiude la sua avventura al secondo posto Francesca Fialdini, l’altra grande protagonista di Ballando con le Stelle 2025. Una medaglia d’argento che non toglie niente, anzi sottolinea, un percorso fatto di voglia di raccontarsi, di proporsi in modo diverso, di mettersi alla prova e sì, anche di vincere, perchè questa sera e nelle precedenti, abbiamo sempre visto la conduttrice sfoderare non solo la sua grazia, eleganza e simpatia, ma anche una notevole grinta e forza di volontà, la stessa che l’ha portata a superare infortuni e incidenti di percorso vari, per arrivare alla fine a testa altissima e da grande protagonista.

Fabio Fognini, voto:7. Si diverte e diverte: scatenato e scanzonato, finisce pure per fare un capitombolo durante l’esibizione, ma si riprende alla grande e prosegue. Questo è show. Puro show. E il suo terzo posto è dovuto anche a questa voglia di fare intrattenimento.

Barbara D’Urso, voto: 5. Ora che il programma è finito possiamo dire che Barbara D’Urso avrebbe potuto giocarsi meglio le sue carte in questa esperienza. Anche in quest’ultima puntata si limita a ballare, benissimo, ma continua a non rispondere alle critiche (o ai complimenti) della giuria, e per interagire le serve la domanda della padrona di casa Milly Carlucci. Addirittura anche al momento di ricevere la coppa per il secondo posto, le sue ultime parole nella trasmissione sono ostili e suonano quasi del tutto fuori luoghi e fuori tempo. E insomma, sicura di aver scelto la strategia giusta sul modo di riproporre se stessa al pubblico tv dopo due anni di forzata assenza dal piccolo schermo?

L’intermezzo di Cocciante e Lucio Corsi, voto: 5. Tutti gli ospiti di Ballando con le Stelle, secondo il nostro parere dovrebbero scendere in pista e ballare. In questo caso, e nel caso precedente di Renato Zero invece, ciò non avviene. A prescindere dalla dimensione artistica dell’ospite di turno, ci sono sembrati parecchio fuori contesto questi due ospiti che non hanno ballato, ma hanno solo fatto promozione a loro stessi, durante la finale del programma.

