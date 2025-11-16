Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (9) e la forza di tornare, Martina Colombari (8) mamma coraggio, Marcella Bella fuori (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 15 novembre 2025 del dance show del sabato sera di Rai Uno arrivato all'ottavo appuntamento stagionale

Ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025 sabato 15 novembre in diretta dall’auditorium del Foro Italico in prima serata su Rai Uno. Il lungo sabato sera del dance show guidato da Milly Carlucci si è aperto con l’atteso ritorno di Andrea Delogu, dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, con la morte improvvisa del fratello diciottenne Evan. Un momento in cui la conduttrice ha voluto ringraziare i tanti spettatori e fan che in questo momento così doloroso le hanno mandato messaggi e parole di vicinanza e sostegno.

Si è poi svolto il ballottaggio in cui, oltre ad Andrea Delogu e Nikita Perotti si sono contrapposte le coppie piazzatesi in fondo alla classifica, nella puntata di sabato 9 novembre, ovvero quella formata da Marcella Bella e Chiquito e quella di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

Il ballottaggio finisce con l’eliminazione di Marcella Bella.

Poi inizia la gara vera e propria e succede veramente di tutto. Francesca Fialdini, per esempio, una delle stelle più brillanti di questa edizione del dance show, deve purtroppo mollare per il momento il programma, perché in settimana ha scoperto di avere non solo un piede rotto ma anche tre costole con fratture scomposte. E questo è veramente un peccato.

Anche Andrea Delogu, torna a danzare in gara, e questa volta nella sua clip parla abbondantemente non solo del lutto che ha colpito la sua famiglia con la morte del fratello Evan, ma anche della scelta di tornare a lavoro e a vivere. E, a fine serata, grazie soprattutto al voto social, la conduttrice de La Porta Magica vince la puntata.

Arriva sul podio anche Barbara D’Urso con una samba che però non viene completamente capita dai giudici. Seconda posizione per Martina Colombari che questa sera parla del periodo più duro della sua vita, quello in cui suo figlio sembrava non riuscire a salvarsi dal vortice della dipendenza e lei è stata criticata e giudicata.

Ballerino per una notte è stato il giornalista Pierluigi Pardo accompagnato in pista, per l’occasione, da Sara Di Vaira.

Scopriamo ora, i momenti che ci sono piaciuti di più e quelli che ci hanno convinto di meno della serata, con le pagelle della puntata di sabato 15 novembre di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, pagelle di sabato 15 novembre

Andrea Delogu, volo: 9. Il coraggio di tornare, o almeno provare, a tornare a vivere dopo un evento che la tua vita ha stravolto, un lutto e un dolore ingestibile, che stare nel mondo e tornare a lavorare sta aiutando Andrea Delogu a fronteggiarlo.

Francesca Fialdini, voto: 8: Una cosa l’abbiamo capita, che Francesca Fialdini non ha scelta e, per il momento, con un piede rotto e tre costole fratturate, deve fermarsi, ma certo non mollerà e non è escluso che la sua tenacia la porti a tornare in pista prima della fine di Ballando con le Stelle. Almeno ce lo auguriamo, perché la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera è stata finora una delle stelle più brillanti dello show di Milly Carlucci quest’anno, ma anche la più sfortunata. Come ricorda la conduttrice, ci sono due settimane di tempo utili per recuperare e partecipare al ripescaggio dell’undicesima puntata, quindi: forza Francesca!

Martina Colombari, voto: 8. Si commuove e commuove Martina Colombari, raccontando la sua storia e quella del figlio Achille Costacurta, parlando di quanto, negli anni più duri della dipendenza del figlio sia stata giudicata come cattiva madre, delle sofferenze di tutta la sua famiglia, soprattutto del ragazzo, e infine mettendo tutto questo in un ballo con Luca Favilla, diventato genitore ieri con la nascita del piccolo Enea. Un racconto che emoziona tutti, a partire dalla stessa Colombari che parla con gli occhi velati di lacrime. E un racconto che spinge in alto anche una delle sue coreografie più belle. E infatti, la ex miss Italia, a fine serata, conclude al secondo posto.

Fabio Fognini, voto: 7. "Temo me stesso, e le bastonate della maestra", è il ragazzo terribile di questa edizione, Fabio Fognini, e non a caso sia la scorsa settimana, sia questa, nel giudicarlo, esce fuori la parola "bambino". Ma più che bambino sembra ormai perfettamente a suo agio nei panni di ballerino, ma anche di comico, e intrattenitore. Si diverte e diverte, scherza con tutti, è l’anima goliardica del programma, ma nel frattempo sgobba anche moltissimo in sala prove con Giada Lini e i risultati si vedono e sono brillanti. "Un entertainer, show al 100%" dice Carolyn Smith quando è il suo turno di parlare e ha proprio ragione.

L’incursione della Signora Emma Coriandoli, voto: 5, 5. La signora Coriandoli non si arrende e si esibisce di nuovo con Simone Di Pasquale, perchè non ha capito di essere stata eliminata. Questo il siparietto, ma non è sembrato particolarmente comprensibile o riuscito, sopratutto perchè molto lungo in quanto accompagnato da un’esibizione intera, come se i due fossero ancora in gara.

Marcella Bella fuori, voto: 5. Il voto non è alla cantante ma alla sua eliminazione: ci mancherà la sua verve polemica.

