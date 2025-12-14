Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini impressionante (8), Andrea Delogu commuove (8) e la strana arringa della Lucarelli (5) Promossi e bocciati e top e flop della dodicesima puntata dello storico dance show guidato da Milly Carlucci andata in onda ieri 13 dicembre su Rai 1.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Arriva a un passo dalla finale Ballando con le Stelle 2025. Sabato 13 dicembre infatti, le coppie rimaste in gara nella ventesima edizione del dance show del sabato sera di Rai 1 si sono sfidate in una combattutissima semifinale. Alla fine della serata, è uscita la griglia dei finalisti, ma prima molte cose sono accadute. Anche in questa lunga serata, a farla da padrona è stata la danza, nel senso che davvero al centro del programma ci sono state le singole esibizioni ma anche un po’ l’intero percorso dei concorrenti all’interno di questa edizione dello storico programma del sabato sera di Milly Carlucci.

A rompere il ghiaccio e ad aprire letteralmente le danze è stato Filippo Magnini, dopo di lui, uno dopo l’altro, hanno ballato tutti i suoi colleghi rimasti in gara. Nel mezzo anche le esibizioni dei Ballerini per una Notte. La prima, che ha visto protagonista niente meno che Luca Cordero di Montezemolo, e poi la coppia di stelle del tennis azzurro composta da Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che nel 1976 regalarono all’Italia la gioia della prima Coppa Davis. Il verdetto della serata riguarda le tre coppie finite allo spareggio che si terrà sabato prossimo: Martina Colombari e Luca Favilla, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scopriamo quali sono stati, secondo noi, i momenti migliori e quelli un po’ meno riusciti della dodicesima puntata di Ballando con le Stelle, con le puntate di sabato 13 dicembre 2025.

Ballando con le Stelle, le pagelle di sabato 13 dicembre 2025

Francesca Fialdini, voto: 8. Dunque, Francesca Fialdini conduce, balla, imita, e stasera canta pure, visto che lei e Giovanni Pernice ballano su un brano cantato da lei stessa, senza autotune o altre sofisticazioni. Che dire? Nuovo talento sbloccato. La coreografia? Bravissima!

Andrea Delogu, voto: 8. Allora, con Nikita Perotti non stanno insieme, lo dice chiaramente a domanda diretta, ma si vogliono un bene profondo, cosa ci sarebbe di "ambiguo", non si capisce. Intanto loro continuano a essere una coppia amatissima dal pubblico che, tramite i voti social, li fa avanzare di diversi posti in classifica e li manda direttamente in finale senza bisogno di passare per le sfide: meritatissimo!

Rosa Chemical, voto: 8. Finalmente riusciamo ad apprezzare al 100% il giovane cantante. Questa sera niente lamentele, solo una gran bella prestazione in pista insieme alla sua maestra Erika Martinelli, veramente molto bravi e, finalmente, con l’energia che ci aspettavamo di vedere da loro e che nelle ultime settimane era venuta un po’ a mancare.

Panatta e Bertolucci, voto: 7. Spiritosissimi i due grandi campioni e commentatori del tennis azzurro, che sono colleghi, amici e si divertono a lanciarsi frecciatine e battutine e si ritrovano a dover ballare un tango insieme. Bravi e simpatici.

Carolyn Smith, voto: 7. Applausi alla presidente della giuria che dice le parole più di buon senso su Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, quando sottolinea l’eccessiva severità della giuria verso il musicista. E la pensano allo stesso modo, non a caso, gli altri tecnici, ovvero Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, voto: 6,5. Questa sera non vengono affatto sostenuti dalla giuria, ma questa per noi è la coppia-simpatia di questa edizione di Ballando con le Stelle. Ma non solo, perché a noi sembra che ci sia stato durante il percorso un notevole miglioramento di Paolo Belli, quindi fermo restando che una semifinale è ovviamente una barriera dura da superare, forse stasera la giuria è stata un po’ troppo severa con questa coppia. Fatto sta che, quando escono il pubblico regala loro un’ovazione.

Fabio Fognini, voto: 6. Lo dice bene a un certo punto Selvaggia Lucarelli a fine serata: "Ci avevo sperato a un certo punto negli uomini", intendendo come tra i concorrenti più probabili per la vittoria della coppa, e Fognini sicuramente era la speranza più grande. Peccato che stasera non abbia brillato come nelle ultime puntate.

L’arringa di Selvaggia Lucarelli, voto: 5. L’arringa di Selvaggia Lucarelli a favore di Francesca Fialdini, sottolineando quanto sia brava e piena di personalità, e quanto sia osteggiata nell’ombra, è sembrata abbastanza fuori fuoco se non controproducente, visto che per le malelingue la giuria avrebbe invece proprio una preferenza, che non ha, per la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera. Tempo fa lo aveva insinuato, nei confronti di Selvaggia Lucarelli, in diretta la stessa Barbara D’Urso, parlando del pronostico da lei fatto durante un’ospitata a Tv Talk, dunque: ma quanto era stonata questa arringa non richiesta?

Le schermaglie giuria contro tecnici, voto: 3. Ognuno ha il suo ruolo, ma in questa edizione i due lati della pista sono spesso stati uno contro l’altro. Giudici, Canino soprattutto stasera, contro la Tribuna del popolo Rossella Erra, la tecnica Sara Di Vaira contro la giuria, Mariotto contro Addino e insomma, ormai più che due lati della pista sembrano curva nord e curva sud, ma cosa c’è esattamente in palio? Ognuno dovrebbe avere un ruolo e rispettare quello, diverso, dell’altro.

Potrebbe interessarti anche