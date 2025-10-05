Ballando con le Stelle, pagelle: Delogu a pezzi (8), la promessa di Barbara D'Urso (6,5), Lucarelli assurda sul lutto di Nancy Brilli (5) Promossi e bocciati, top e flop della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025: ecco chi ha brillato e chi ha deluso ieri (4 ottobre) su Rai 1.

Secondo appuntamento con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, sabato 4 ottobre 2025, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, come sempre guidato da Milly Carlucci. Tra i momenti più attesi della serata, sicuramente l’esibizione della ballerina per una notte Belen Rodriguez. Una serata che parte subito con fuoco e fiamme, dopo le esibizioni delle due concorrenti, Nancy Brilli e Marcella Bella, e il confronto successivo delle due con i giudici, e in particolare di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, cosa è successo nella seconda puntata (4 ottobre 2025)

Ma i confronti caldi, continuano anche con Martina Colombari, Fabio Fognini e, ovviamente, con la sempre attesissima Barbara D’Urso, accusata di non far succedere niente e quindi essere u po’ deludente sotto il punto di vista dello show. Andrea Delogu invece viene messa "in mezzo" da Mariotto che ha notato un feeling speciale con il suo giovane maestro, Nikita Perotti che, a suo avviso, andrebbe oltre la gara di ballo televisiva. E la risposta della conduttrice è diretta e sincera, come il suo solito. Dal punto di vista della gara proprio Andrea Delogu, insieme alla sorprendente Francesca Fialdini è la concorrente che viene più apprezzata dalla giuria tecnica.

Altro momento clou della serata, quello della ballerina per una notte Belen Rodriguez, che in quei pochi minuti che è in pista firma il "contratto" per tornare da concorrente nell’edizione 2026 del dance show di Rai Uno, lo onorerà?

Scopriamo cosa ci è piaciuto di più e cosa ci ha convinto di meno di questa lunga serata di danza e spettacolo con le pagelle di Ballando con le stelle di sabato 4 ottobre 2025.

Ballando con le Stelle, pagelle 4 ottobre 2025

Francesca Fialdini super, voto: 8. Ancora in vetta la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera che, in coppia con il suo insegnante Giovanni Pernice (detentore della coppa conquistata l’anno scorso con Bianca Guaccero), incanta anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle e raccoglie complimenti e punti dalla severissima giuria. L’unico appunto che le sentiamo fare (da Selvaggia Lucarelli), è l’invito a non rischiare di ripetersi. Per il resto, al momento, sono solo applausi. Abbiamo già una coppia in fuga alla seconda puntata?

Andrea Delogu, voto: 8. Evviva la sincerità! Davanti alle insinuazioni di Mariotto, che ha notato un feeling che va oltre la danza, tra Andrea Delogu e il giovanissimo Nikita Perotti, lei risponde con una sincerità ammirevole: "Io ho finito una relazione molto importante, quindi sono un po’ pezzi», dice lei, alludendo alla rottura con l’ex fidanzato Luigi Bruno ufficializzata poche settimane fa. La conduttrice Rai assicura poi che si sta riprendendo, ma che oggi come oggi "non c’è spazio" perché è ancora alle prese con i postimi della separazione. Una spiegazione sincera e apprezzabile, che spegne sul nascere la voglia di gossip di Mariotto: "Quello che ho visto era talmente vero.. che ci ho creduto davvero. Ma se era finto, complimenti vivissimi". Brava Delogu.

Marcella Bella, voto: 7. Marcella ha ragione da vendere quando sottolinea il cattivo gusto dei commenti ricevuti dalla giuria la scorsa settimana. Anzi, lei ne salva anche un paio. Nella clip di ieri sera si chiede: "Chi dice che le donne della mia età debbano sparire dalla sensualità? Dall’amore?. Osservazione sacrosanta. E fa bene a dirlo e a ribadirlo. Anche quando Selvaggia Lucarelli la accusa di "paraculismo" quando parla di "tutte le donne della mia età". Ma come? Applausi a Marcella invece.

La gioia di Paolo Belli, voto: 7. Ci sta piacendo moltissimo Paolo Belli come concorrente, perché dopo anni trascorsi a far da spalla a Milly Carlucci si è calato nel suo nuovo ruolo con spirito ammirevole. Il suo stupore, la sua gioia, la sua gratitudine per l’esperienza che sta vivendo è veramente straripante e la comunica tantissimo a chi lo guarda, ‘buca’ lo schermo. Veramente un piacere seguire questa sua inedita avventura.

Beppe Convertini, voto:7. Voto all’entusiasmo, all’autoironia, al divertimento che mette in questa esperienza e anche alla voglia che abbiamo visto di ribattere a tono alla giuria, che con lui non è stata tenerissima.

Martina Colombari, voto: 6,5. Le diamo 7 per la sincerità, 6 per le insicurezze raccontate, il voto medio fa 6,5. Un voto di incoraggiamento nel suo percorso per liberarsi da queste paure che l’assillano. Ammiriamo comunque il fatto che sia una donna molto sincera, capace di raccontare le sue difficoltà oltre le apparenze, senza timore di esporsi e mostrare le sue fragilità più intime. Complimenti.

Barbara D’Urso, voto: 6,5. "Non succede niente" ruggisce Selvaggia Lucarelli, "Fai uscire anche il privato", invita Canino. Insomma, provare a ballare (bene) non basta a Ballando con le Stelle, e questo lo sapevamo tutti. Soprattutto se sei Barbara D’Urso, al centro del "caso televisivo" più chiacchierato degli ultimi 3 anni e se sei il nome più atteso di questa edizione, soprattutto per la storia che ti porti dietro. A queste sollecitazioni parecchio insistenti della giuria, alla fine la D’Urso risponde che: "È solo la seconda puntata!". Attendiamo fiduciosi. Per ora, va detto, in pista se la cava più che discretamente.

Belen Rodriguez, voto: 6. Per carità, il ruolo della "ballerina per una notte" è limitato a pochi minuti. In pista è sicuramente perfetta nella sua sensuale rumba, subito dopo non fa che raccogliere complimenti, abbastanza scontati ("Hai gambe bellissime"), risponde alla domanda su che periodo della vita sta passando e dice di essere serena, dopo aver vissuto molte vite sempre sulle montagne russe. Nemmeno nell’interazione con la ‘nemica’ Selvaggia Lucarelli c’è granché da annotare, se non la richiesta della giudice di essere sbloccata sui social dell’argentina, blocco risalente ad ruggini antiche. Più o meno, tutto qui. Però c’è la speranza di vederla di nuovo a Ballando, grazie alla firma del contratto.

Selvaggia Lucarelli, voto: 5. Stasera mettiamo un’insufficienza alla giudice Selvaggia Lucarelli, perché ci è sembrata parecchio forzata in alcuni passaggi. Capiamo che il suo ruolo, che porta avanti sempre bene, è quello di mettere pepe nella trasmissione, ma è difficle condividere – ad esempio – l’attacco a Marcella Bella, parso abbastanza pretestuoso. Quello della cantante sarà stato pure in parte "paraculismo", ma comunque ben venga. Poi, lo scivolone maggiore rimane la battuta sul lutto di Nancy Brilli, che in settimana ha dovuto affrontare la morte dell’amata cagnolina Margot: "Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico". Un’uscita davvero infelice. Il motivo del voto negativo è che stavolta la ricerca della polemica è sembrata esagerata. E i bersagli non sempre centrati.

