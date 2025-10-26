Ballando con le Stelle, pagelle: Magnini piange per Rosolino(7), D'Urso "rosicona" (5), Mariotto imbarazza Milly Carlucci (5) Promossi e bocciati e top e flop della quinta puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Quinto appuntamento con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, sabato 25 ottobre 2025, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, come sempre guidato da Milly Carlucci. Una serata in cui non mancano le polemiche, ma nemmeno le forti emozioni. Si inizia subito con un appello emozionato di Carolyn Smith al pubblico perché faccia prevenzione contro il cancro, si continua con la commozione inaspettata di Filippo Magnini che ha svelato una "battaglia silenziosa" combattuta da Massimiliano Rosolino, senza aggiungere di più, e con la profonda emozione di Francesca Fialdini che questa sera decide di raccontare un suo momento di buio, uno sfogo che fa bene alla sua bellissima esibizione. Non mancano nemmeno le polemiche, la maggiore è quella che vede, finalmente, un botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e una Barbara D’Urso la cui esibizione, per la prima volta dall’inizio del programma, appare deludente.

Ballerina per una notte, per la quinta serata di Ballando con le Stelle è la giovanissima Maria Esposito, star di Mare Fuori nel ruolo di Rosa Ricci. Alla fine della puntata la classifica vede al primo posto, di nuovo, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, mentre in ballottaggio finiscono Beppe Convertini e la Signora Coriandoli, ma la sfida si svolgerà in apertura della puntata della prossima settimana.

Scopriamo ora quali sono stati secondo noi, i momenti migliori e quelli più discutibili della puntata di sabato 25 ottobre 2025 di Ballando con le Stelle con le nostre pagelle.

Ballando con le Stelle, le pagelle di sabato 25 ottobre 2025

L’appello di Carolyn Smith, voto: 8. Carolyn Smith apre la quinta puntata di Ballando con le Stelle con un appello molto accorato al pubblico che segue la trasmissione da casa. "Ho dovuto purtroppo ricominciare il mio percorso oncologico, quindi prima di cominciare vorrei dire a tutti una cosa: fate la prevenzione, fate gli esami, fate qualsiasi cosa si deve fare perchè io non auguro a nessuno il mio percorso che è abbastanza lungo, perchè dura da 10 anni e ancora non ne vengo fuori". Parole importanti, tanto più che insieme alle parole esce tanta emozione.

Magnini in lacrime per la "battaglia silenziosa" di Massimiliano Rosolino, voto: 7. Le lacrime più inaspettate della serata sono quelle di Filippo Magnini, a cui era stato ripetutamente rimproverato il fatto che non riuscisse a lasciarsi andare ballando. Questa volta invece si emoziona eccome e al momento di ascoltare i giudizi della giuria addirittura finisce in lacrime. E se già questo è spiazzante, ancora di più lo è il motivo. Dce infatti il nuotato di essere scoppiato a piangere pensando all’amico Massimiliano Rosolino: "Tutti noi abbiamo battaglie che affrontiamo anche se non si sa." Di più in diretta, non viene detto, ma Milly Carlucci si affretta a dire: "Lo so, lo so".

Delogu spiritosa, voto: 7. Lanciando la clip di introduzione alla sua esibizione, in sala delle stelle, Massimiliano Rosolino dice "Sei apprezzatissima per la tua grande sincerità" e a lei scappa un genuinissimo "Pensa te!", a cui poi aggiunge "Invece che per il ballo…" Poche parole uscite di getto con una grande risata che denotano lo spirito della conduttrice che, sempre con il sorriso, oltre che con la sincerità, anche questa sera fa un figurone e si piazza, meritatamente, di nuovo, nella parte altissima della classifica.

Mariotto imbarazza Milly Carlucci, voto: 5. "E’ un modo di ballare e parlare di altro. E’ ballo anche questo, fidati: a letto si balla!" dice Mariotto commentando, a modo suo l’ultima esibizione della serata, quella di Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Una uscita "delle sue", che fa scattare immediatamente la reazione della conduttrice Milly Carlucci, che sbotta: "Va bene che è passata mezzanotte ma vi prego!

D’Urso "rosicona", voto: 5. Questa settimana diamo un voto sotto la sufficienza a Barbara D’Urso che, come le fanno notare tutti i giudici, viene trascinata da Pasquale La Rocca in una salsa che pretende già troppo da lei. Il voto però, più che per la prestazione, la prima meno brillante in cinque puntate, cosa che ci può stare, eccome, è per l’aver deciso di cadere nella trappola tesa dalla giuria, e finire a fare la "lotta nel fango" a favore di telecamere. E lo fa anche in zona cesarini, quando tutto è finito: lancia una frecciata a Selvaggia Lucarelli, rea di aver risposto, ospite di TvTalk, che secondo lei a vincere il programma sarà la Fialdini. Un pronostico, non una dichiarazione di tifo. La reazione della conduttrice partenopea però, appare sopra le righe, finalmente scatta il battibecco tanto atteso e lei si prende della "rosicona" a cui risponde con sbattimento di ciglia, faccine e nuove frecciate. Un "siparietto" che dura qualche interminabile minuto.

Rosa Chemical re delle banalità, voto: 4. "Sono nato per rompere le regole" dice il giovane Rosa Chemical. Non possiamo giudicare il suo percorso artistico perchè non lo conosciamo, ma sinceramente sentendolo parlare nella clip di questa sera, più che la ribellione, questo ragazzo inanella una serie di banalità una dopo l’altra, con il tono di chi sta snocciolando chi sa quale rivelazione. Per esempio "Rosa Chemical nasce ai miei 18 anni quando ho deciso di mollare la scuola per fare l’artista", ma poi aggiunge: "Ora si può dire: ‘grazie che molli tutto per fare l’artista sei Rosa Chemical: ma io l’ho fatto prima di diventare Rosa Chemical". Ah, ok.

