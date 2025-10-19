Ballando con le Stelle, le pagelle: Barbara D'Urso vince senza show (7). Renato Zero ballerino, che flop (4) Promossi e bocciati della quarta puntata in onda sabato 18 ottobre 2025: trionfa Barbara D'Urso (con critiche), Rosa Chemical fetish e le emozioni (vere) latitano.

Secondo appuntamento con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, sabato 18 ottobre 2025, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, come sempre guidato da Milly Carlucci. Tra i momenti più attesi della serata, sicuramente l’esibizione del ballerino per una notte Renato Zero.

Ballando con le stelle, cosa è successo nella quarta puntata (18 ottobre)

Francesca Fialdini, voto: 8. Questa sera vediamo Francesca Fialdini messa davvero alla prova. Il suo maestro le chiede di tirare fuori un po’ di sensualità e pensa una coreografia che possa esaltare questo aspetto. La conduttrice, pur faticando parecchio in settimana anche ad accettare questa nuova prova, scende in pista e, ancora una volta, incanta tutti, portandosi a casa, di nuovo, un punteggio enorme e sempre meritato.

Milly Carlucci capo famiglia, voto: 8. Gioisce per i lieti eventi, abbraccia chi sta vivendo l’enorme sofferenza della perdita, Milly Carlucci non è solo la capitana di Ballando con le stelle, è la capofamiglia, come sottolinea stasera in due occasioni. La prima, lieta, quando annuncia che Chiquito è diventato papà di un bel bimbo nato di 4 chili, la seconda quando abbraccia Simone Di Pasquale che stasera scende in pista nonostante poche ore prima abbia dato l’ultimo saluto alla sua mamma, e dice: "Lei mi ha trasmesso l’amore per la danza e mi ha dato un esempio come grande combattente e grande lavoratrice". "Dopo 20 anni, qui siamo una famiglia", ribadisce la capitana Milly e pare proprio sia così.

Selvaggia Lucarelli, voto: 8. L’opinionista, in grandissima forma, questa sera si guadagna davvero alla pagnotta, portando alla reazione, finalmente, praticamente tutti i concorrenti. Può piacere o non piacere, ma finalmente le acque, alla quarta puntata, vengono smosse e il merito è tutto delle provocazioni di Lucarelli.

Beppe Convertini, voto:7. Ormai, il momento del confronto di Beppe Convertini con la giuria è uno dei più attesi della puntata di Ballando con le Stelle, e il suo tasso di comicità è anche maggiore degli spazi della signora Coriandoli. Spiritoso e, forse inaspettatamente, uno dei protagonisti di questa edizione del dance show di Rai Uno.

Marcella Bella e l’esibizione per il fratello Gianni, voto: 7. Altra protagonista inaspettata di questa stagione di Ballando con le Stelle è Marcella Bella. Questa sera oltre, come sempre, a tenere benissimo testa ai veleni della giuria, ci è piaciuta la dedica dell’esibizione e il pensiero al fratello Gianni Bella.

Nikita Perotti, voto: 7. Finalmente a Ballando con le stelle qualcuno lo dice: Nikita Perotti, il più giovane degli insegnanti di danza, è in realtà uno di quelli che dimostra più talento e visione personale nelle coreografie. E chissà quanto crescerà ancora, bravissimo anche a guidare una donna molto più grande di lui.

Filippo Magnini "rosicone", voto: 7. Ci piacciono i concorrenti caratterosi che finalmente si scaldano un pochino e rispondono a tono alle critiche della giuria e questa sera Filippo Magnini "rosicone" ci regala un bel botta e risposta e soprattutto esce allo scoperto davanti a critiche che non ritiene giuste e manifesta senza troppi problemi il proprio fastidio e la propria delusione.

Barbara D’Urso, voto: 7. Iniziamo a pensare che questa lamentela che stasera viene rilanciata da Alberto Matano sia, in un botta e risposta di fuoco, da Selvaggia Lucarelli, sul fatto che "Carmelita" sia in un certo senso poco generosa in questa sua partecipazione a Ballando con le stelle, abbia un fondamento. La conduttrice napoletana balla, si impegna, fa un figurone ogni sabato sera in pista. Ma è vero, le aspettative dal punto di vista dello show erano altre. Eppure, sulla pista è una bomba e infatti vince la puntata.

Il feticismo in prima serata, voto: 5. In questa quarta puntata di Ballando con le Stelle, dopo la mezzanotte, arriva Rosa Chemical, e la sua esibizione con Erica Martinelli in pista viene introdotta da una lunga clip che racconta la sua sfrenata passione feticista per i piedi (ma anche per le ascelle), meglio se sudati. Subito dopo si butta in un quickstep sulle note di un brano di Marylin Manson, ce lo aspettavamo nel varietà del sabato sera di Rai Uno? Mai e poi mai.

Signora Coriandoli, voto: 5. Non riusciamo a capire fino in fondo la presenza della signora Coriandoli. Ogni anno c’è l’elemento comico del cast, ma se l’hanno scorso la partecipazione di Francesco Paolantoni portava sorrisi ma si inseriva anche nella dinamica della gara, quest’anno non riusciamo a vedere integrata con il resto del programma la signora Coriandoli, soprattutto non riusciamo a vederla nel suo ruolo di concorrente. E insomma, alla quarta puntata ancora non ci ha convinto questa scelta di cast.

Nessun ballottaggio, voto: 4. Alla fine della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025 non abbiamo visto ancora non solo un’eliminazione, ma nemmeno uno straccio di ballottaggio che potesse portare un po’ di pathos alla sfida. Ora è certo: il regolamento di Ballando era davvero quello letto da Fiorello.

Renato Zero ballerino che non balla, voto: 4. Il ballerino per una notte Renato Zero regala al pubblico di Rai Uno due brani, ma nessun ballo. Nel primo, viene affiancato dal corpo di ballo formato da tutti gli insegnanti di Ballando con le Stelle, che creano una coreografia di accompagnamento alla sua esibizione, ma non si può proprio dire che balli. Si esibisce, come è abituato a fare, circondato da ballerini. Peccato perchè avremmo visto volentieri invece una qualche forma di esibizione più specificamente danzerina del ballerino per una notte.

