Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu e Nikita lanciati (8), D'Urso (6,5) batte Lucarelli (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 22 novembre 2025 del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Sabato 22 novembre, nono appuntamento con l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. La puntata inizia con un omaggio di tutti i maestri per le sorelle Kessler e con la prova, annunciata la scorsa settimana, in cui i concorrenti devono eseguire delle coreografie ispirati a momenti o eventi molto importanti della loro vita che li hanno segnati. E le storie sono tutte molto emozionanti. Questa prima sfida si conclude con la vittoria di Paolo Belli, che conquista 30 punti bonus; secondo posto e 20 punti per Barbara D’Urso e medaglia di bronzo e 10 punti per Filippo Magnini.

Subito dopo è il momento in cui Milly Carlucci si sdoppia. Arriva infatti in pista il suo clone, ovvero Giulia Vecchio calata nei suoi panni, che cerca di rubarle il timone della trasmissione, ma la vera Milly lo tiene ben stretto e la rispedisce dietro le quinte, Poi l’imitatrice torna per la sua prova a ballerina per una notte.

Alla fine delle esibizioni, dopo il voto della giuria, i tesoretti e i voti social, la coppia vincitrice della puntata è quella formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, mentre al ballottaggio finiscono Nancy Brilli con Filippo Zara e Rosa Chemical con Erica Martinell. A dover uscire dalla gara, alla fine dello spareggio, è l’attrice romana.

Scopriamo ora quali sono state le cose migliori e quelle, secondo noi, meno riuscite della serata, con le pagelle della puntata di Ballando con le Stelle di sabato 22 novembre.

Ballando con le Stelle, pagelle 22 novembre 2025

Andrea Delogu, voto: 8. Tornata dopo la pausa forzata si è ripresa il posto tra i favoriti per la vittoria finale, con un’arma in più: la nuova intesa con Nikita Perotti, che le è stato vicino in questo momento difficile e che, ormai, dice "è nel mio cerchio stretto".

Paolo Belli, voto: 7. Questa sera è la sua sera, e finalmente il musicista ottiene il primo posto dopo le esibizioni, sulla base della giuria tecnica che premia sia la sua ultima coreografia, che quella della gara delle "storie", ispirata alla scelta di adottare un ragazzo di Chernobyl che ora lo ha reso anche due volte nonno, con tanto di saluto da parte dei due bellissimi nipotini che fanno scattare le lacrime di Belli.

Fabio Fognini da standing ovation, voto:7. L’ex tennista è sempre più scatenato e questa sera fa scatenare anche le sue fan quando, sul finire della sua coreografia si strappa via la maglietta rimanendo a petto nudo e facendo scattare la standing ovation del pubblico dell’auditorium del Foro Italico.

Barbara D’Urso fa pace con il passato, voto:6,5. Nello scontro polemico con Selvaggia Lucarelli ci sembra esca vincitrice, con giusto un po’ di sarcasmo piazzato al momento giusto. Il voto però se lo conquista prima, nella gara delle "storie" che apre la puntata. Finalmente questa sera ci sembra che la conduttrice campana abbia raccontato qualcosa di veramente molto importante e personale, durante la manche della storia, ovvero la scoperta di una lettera, molti anni dopo, che le ha rivelato il grande amore del padre per la madre e fatto capire il dolore che alla morte della moglie lo travolse rendendo difficili i rapporti con i figli. E insomma, Barbara D’Urso fa pace con il suo passato e fa anche una coreografia che emoziona.

Nancy Brilli esce con il sorriso, voto: 6,5. Nancy Brilli esce dalla gara dopo il ballottaggio finale, ma l’accusa di ballare senza sorriso, una coreografia su un brano di Ornella Vanoni è proprio ingiusta, quindi per la leggerezza e il sorriso sfoggiati invece le diamo questo voto.

Selvaggia Lucarelli, voto: 5. Selvaggia Lucarelli fa benissimo il suo lavoro di provocatrice in giuria, e anche quest’anno ha avuto, in questo senso, vari momenti di grazia, ma non stasera. Quando la necessità di provocazione è evidente non è più divertente. Stasera ricerca di scontro con una D’Urso che, ormai è chiaro, ha deciso che non vuole fare show in quel senso, è stato fastidioso da vedere, al limite della disperazione. E quando il confronto è arrivato, non è lei che ha avuto la meglio.

Rosa Chemical, voto: 5. Si conferma il più lagnoso dei concorrenti. Sebbene sia il più giovane, non c’è quasi mai energia positiva nei suoi racconti e anche questa sera ci dobbiamo sorbire la disgrazia settimanale, in questo caso, quella di aver avuto successo, anzi grande visibilità a Sanremo per il famoso bacio a Fedez. Con il massimo rispetto per una reale sofferenza, speriamo che prima o poi, "Brontolone" esca fuori anche con qualche aneddoto nel segno della leggerezza. Ci contiamo, dal più giovane dei concorrenti in gara, su!

La signora Coriandoli, voto: 4. E insomma, non c’è speranza di vederla effettivamente in panchina la signora Coriandoli, visto che anche stasera a inizio puntata c’è un ampio spazio per la signora che, incatenata per protesta legata alla sua eliminazione, inscena una gag insieme a Simone Di Pasquale. Seguono altre incursioni. Aggiungono qualcosa alla lunga serata di spettacolo? Almeno in questa fase, no se non il minutaggio finale della puntata.

