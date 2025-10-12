Ballando con le Stelle, pagelle: (primo) trionfo di Barbara D'Urso (8), Convertini fa una gara a parte (7), Colombari ingenua (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 11 ottobre del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Terza puntata per Ballando con le Stelle, che sabato 11 ottobre prende avvio nell’orario singolare delle 23 dopo la partita della nazionale. Per forza di cose dunque, l’appuntamento con il dance show del sabato sera di Rai Uno, scorre via al ritrmo accellerato che la padrona di casa, Milly Calucci riesce, come promesso a imprimergli. Nonostante il ballerino per una notte, l’acclamatissimo coach della nazionale maschile di pallavolo, le esibizioni di tutte le coppie finiscono prima delle 2, ora intorno a cui, la conduttrice riesce a dare la buonanotte ai telespettatori, non prima di aver svelato ai coni, i nomi delle due coppie fanalino di coda della serata che partiranno con un handicap di 10 punti la prossima puntata, ovvero Marcella Bella e Chiquito e la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, e i nomi delle due coppie invece, ex aequo al primo posto i "soliti" Francesca Fialdini e Giovanni Pernice insieme alla coppia formata da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, per la prima volta in vetta.

Anche in questo terzo appuntamento non sono mancati i confronti anche piuttosto accesi tra concorrenti e giuria ovviamente, soprattutto per quel che riguarda le coppie finite e i ballerini poi nella parte bassa della classifica, per esempio Marcella Bella e Beppe Convertini, che ormai fa un po’ gara a sè.

Ma quali sono stati i momenti migliori e quelli che invece ci hanno convinto meno di questa tarda serata di danza e spettacolo, in cui non sono mancati neanche alcuni bollenti botta e risposta? Scopriamolo con le nostre pagelle della puntata di sabato 11 ottobre di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, le pagelle di sabato 11 ottobre 2025

Il (primo) trionfo di Barbara d’Urso, voto: 8. Quando finisce la terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, la notizia da registrare è soprattutto una, ovvero il piazzamento al primo posto (ex aequo con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice), della coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Un piazzamento, tra l’altro, meritatissimo, dopo un’esibizione spettacolare in cui la conduttrice partenopea è apparsa a suo agio e addirittura scatenata. Dopo il ballo, davanti al bancone della giuria, le viene ribadito da Selvaggia Lucarelli che da lei ci si aspettava uno "show", nel senso di polemiche extra pista, che ancora non arriva, ma questa sera lo spettacolo dato dalla D’Urso in pista, sembra bastare e avanzare. Per il resto c’è sempre all’occorrenza il gossip, non si sa quanto fondato, ma pare azzardato, lanciato da Rossella Erra già lanciato l’altra settimana e ribadito stasera sulla presunta complicità particolare tra allieva e maestro.

Francesca Fialdini, voto:8. Francesca Fialdini stasera vola, letteralmente, volteggiando tra le braccia di Giovanni Pernice in un romantico valzer. Ed è veramente un incanto, tanto che, ancora una volta, la coppia strappa alla giuria un punteggio altissimo: 76, e davvero meritato per la qualità dell’esibizione che regalano al pubblico.

Giovanni Pernice, voto: 7,5. Dopo il trionfo dell’anno scorso con Bianca Guaccero, Giovanni Pernice sta regalando di nuovo grandi numeri a Ballando con le Stelle, con una nuova ballerina. Segno che, forse, la mano del maestro è veramente fondamentale. Lo premiamo con questo voto stasera, oltre che per il suo magnifico lavoro, anche perchè a fine esibizione manda un messaggio a casa, alla compagna Bianca Guaccero che poche ore prima ha perso il papà dopo una lunga malattia, messaggio a cui si unisce Milly Carlucci.

Nancy Brilli che se ne frega, voto: 7. Lo spirito di questa sera di Nancy Brilli, enunciato in una mini esibizione pre-ballo, in cui ha cantato in romano la sua voglia di divertirsi senza stare troppo a sentire le "cattiverie" della giuria, ci è piaciuto moltissimo. E forse non è un caso che poi abbia fatto la sua migliore esibizione, conclusa con un bagno di applausi e un enorme sorriso stampato in faccia. Così si fa!

Beppe Convertini vs i giudici, voto:7. Questa sera abbiamo capito che Beppe Convertini ha trovato un suo modo, vincente, di fare un Ballando con le Stelle, forse da fanalino di coda predestinato, ma che sicuramente fa divertire il pubblico ma non solo. Quando Milly Carlucci annuncia che è il suo momento, il momento della "riscossa dell’uomo medio" infatti, l’annuncio viene accolto con un significativo "ooooh" da parte dei giudici che, dopo il ballo si divertono parecchio a bersagliarlo, mentre lui risponde colpo su colpo e il pubblico lo sostiene e lo difende a spada tratta, commentando con brusii o addirittura con dei "buuuuuuh" ogni giudizio sarcastico al suo indirizzo. Praticamente, a modo suo, lui ha già vinto la sua edizione di Ballando con le Stelle.

"Famo le 5", voto: 5. Dopo l’esibizione di Paolo Belli, a un certo punto, Alberto Matano gli fa una domanda chiedendo al musicista di raccontargli qualcosa in più degli anni trascorsi tra il grandissimo successo e l’arrivo di Ballando con le Stelle nella sua vita. E a questa domanda, e alla prospettiva di una risposta sostanziosa che allungherebbe i tempi del programma iniziato alle 23, si sente fuori onda un commento che dice tutto: "Famo le 5!" di qualcuno preoccupato alla prospettiva di fare l’alba in onda. E invece, caro misterioso commentatore dietro le quinte, tutto è andato bene e si è chiuso in un orario decente, come promesso da Milly Carlucci.

Martina Colombari, voto: 5. Questo voto ha solo un senso: perchè nella clip di questa sera la sentiamo lamentarsi del fatto che, a Ballando con le Stelle, con i giudici, " il ballo mi sembra che passa in secondo piano". Ben svegliata.

