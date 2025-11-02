Ballando con le stelle, pagelle: Fialdini (9 d'incoraggiamento), sorpresa Fognini (8), Carlucci commossa per Andrea Delogu (7), Rosa Chemical stucchevole (5) Promossi e bocciati e top e flop della sesta puntata del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Sesto appuntamento stagionale, sabato 1 novembre 2025, di Ballando con le Stelle. Il dance show di Milly Carlucci ovviamente questa sera è segnato dalla terribile notizia arrivata un paio di giorni fa, del gravissimo lutto che ha colpito una dei concorrenti, Andrea Delogu. La serata però inizia con il ballottaggio rimasto in sospeso dalla settimana scorsa. A scendere in pista sono Beppe Convertini e la Signora Coriandoli. Ad avere la meglio al televoto, per un soffio, è Convertini, ma subito dopo arriva Sara Di Vaira che, a sorpresa, gioca la sua wild card e salva la concorrente che rientra in gara.

Subito dopo è il momento di dare l’avvio alla serata di gara vera e proprio, ed è a questo punto che Milly Carlucci, che vuole accanto a sé Nikita Perotti, manda un messaggio di affetto ad Andrea Delogu, con la voce spezzata e ricacciando indietro le lacrime.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serata non risparmia sorprese, anche amare. Una delle protagoniste di questa edizione, Francesca Fialdini deve fermarsi per infortunio. Fabio Fognini invece, vince la puntata con una grande esibizione che stupisce tutti. A fine serata arriva anche la prima eliminazione: a tornare a casa è Beppe Convertini, mentre la Signora Coriandoli e Nancy Brilli rimangono a rischio eliminazione: il loro ballottaggio aprirà la prossima puntata di Ballando, sabato 8 novembre.

Ballando con le stelle, pagelle di sabato 1 novembre 2025

Francesca Fialdini, voto: 9. Il voto è, naturalmente, di incoraggiamento. Questa sera infatti apprendiamo che nell’ultima prova prima della puntata, purtroppo la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera si è infortunata e dovrà tenere un tutore al piede. Un vero peccato per una protagonista assoluta di questa edizione e tra i favoriti per la vittoria finale. Speriamo possa comunque rimettersi e continuare il suo percorso finora davvero brillante.

Fabio Fognini, voto: 8. La grande sorpresa di questa serata è sicuramente Fabio Fognini che lascia letteralmente a bocca aperta tutti con una performance che nessuno si sarebbe mai aspettato da lui. Alla fine si guadagna una standing ovation lunghissima del pubblico ma anche tanti complimenti e voti altissimi della giuria.

Milly Carlucci si commuove per Andrea Delogu, voto:7. Milly Carlucci, dopo il primo ballottaggio che apre la serata, vuole accanto a sè Nikita Perotti, il giovane maestro che balla insieme ad Andrea Delogu per mandare un messaggio di sostegno alla conduttrice colpita dalla morte del giovanissimo fratello e non riesce a trattenere l’emozione. Intanto sui social c’è chi critica la tempistica del messaggio che, secondo i polemici, sarebbe dovuto arrivare subito, a inizio trasmissione. Quel che è certo è che l’emozione e la partecipazione c’è ed è evidente.

Martina Colombari, splendente e leggera, voto: 7. Martina Colombari finalmente, alla sesta puntata entra in gara seriamente. Già dalla scorsa settimana il suo atteggiamento più sicuro e pronto a scoprirsi ha cambiato tutto, rifelttendosi positivamente sulla sua performance. Se il tema della precedente settimana era l’intensità e il sapersi raccontare anche con le proprie fragilità, questa sera la ex miss Italia, grazie alla coreografia di Luca Favilla tira fuori la sensualità ed è una bomba.

Beppe Convertini eliminato con il sorriso, voto:7. Un voto dovuto per il più autoironico dei concorrenti di questa edizione. Completamente negato sulla pista, ma capace di trovare un posto solo suo nelle dinamiche dello show. Se ne va a testa altra medioman dopo che ci ha fatto parecchio divertire. Chapeau.

La narrazione sulla complicità tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca , voto: 6. Un po’ ripetitivo questo copione su Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, quando arrivano le allusioni su una complicità che di certo c’è ma che andrebbe oltre il rapporto tra alunna e maestro. Rossella Erra la rilancia ormai da almeno tre settimane, ma non sembra che nessuno ne sia convinto, però poi nella clip la narrazione sembra di nuovo alludere. Per il pubblico sembra solo narrazione un po’ forzata.

Rosa Chemical, voto:5. "Nei miei confronti c’è sempre più aspettativa rispetto agli altri". Poi ascoltiamo una lettera che Rosa scrive a Manuel, ovvero il se stesso ragazzino. Come direbbe lui? Ah sì, cringe. Poi balla molto bene, e ci scappa anche il primo bacio di questa edizione con la sua maestra Erica Martinelli, ma a noi sembra che nel suo caso abbia parecchio ragione Selvaggia Lucarelli che trova il tutto molto stucchevole, "zuccheroso, alla Federico Moccia".

Potrebbe interessarti anche