Ballando con le stelle, Ornella Muti presente solo per poche puntate: il mistero e il ruolo di Pasquale La Rocca
L'attrice è stata annunciata come uno dei grandi colpi della nuova edizione, ma nelle ultime ore è emerso un dubbio sulla sua permanenza nel programma.
Un ingresso annunciato come il grande colpo finale di Milly Carlucci potrebbe nascondere un dettaglio ancora da chiarire. Intorno alla partecipazione di Ornella Muti a Ballando con le stelle comincia infatti a circolare un’indiscrezione sulla durata della sua permanenza nel programma, con l’ipotesi di un percorso più breve rispetto a quello degli altri concorrenti.
Il dubbio sulla durata della partecipazione di Ornella Muti a Ballando
Ornella Muti è stata annunciata quando ormai il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle sembrava essere già completamente definito, diventando così il nome scelto da Milly Carlucci per chiudere in grande stile la presentazione dei concorrenti. Una presenza particolarmente importante per lo show, proprio perché l’attrice rappresenta uno dei nomi più prestigiosi coinvolti quest’anno. A riaprire la questione è stato Marco Dianda, che sui social ha riferito un’indiscrezione ricevuta sulla sua partecipazione: "Mi hanno detto che la presenza di Ornella Muti a Ballando con le stelle potrebbe non ricoprire tutto il percorso, ma soltanto alcune puntate, poche. Potrebbe avere un senso. Questo è uno dei nomi più grandi annunciati da Milly Carlucci. Sappiamo che lei è molto impegnata e quindi tutto un percorso intero sarebbe forse troppo".
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L’ipotesi delle poche puntate
La possibilità che Ornella Muti possa essere presente soltanto per alcune serate avrebbe una spiegazione soprattutto legata agli impegni dell’attrice, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che il suo percorso sia stato pensato in questo modo. Lo stesso Dianda ha infatti evidenziato un elemento che rende l’ipotesi meno semplice da sostenere, soprattutto considerando il meccanismo della gara: "Ma sembra strano: Pasquale La Rocca prenderebbe sotto la sua ala una concorrente che di punto in bianco molla tutto?", ha osservato il giornalista. Il riferimento è al possibile abbinamento con Pasquale La Rocca, nome che circola con insistenza ma che non è stato ancora ufficializzato.
Il mistero dell’abbinamento con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle
Proprio questo dettaglio alimenta ulteriormente la curiosità. Gli abbinamenti degli altri concorrenti sono già stati resi noti, mentre quello destinato a Ornella Muti resta ancora da scoprire. La Rocca sarebbe la soluzione più suggestiva, anche considerando il suo passato da protagonista assoluto del programma, ma sulla sua presenza in questa edizione sono circolate nelle scorse settimane diverse voci. Il ballerino, infatti, dovrebbe essere impegnato anche nella seconda stagione di The Traitors Italia, mentre in precedenza si era parlato di un possibile addio al corpo di ballo di Ballando con le stelle. Di conseguenza, anche questo tassello resta ancora sospeso.
Un precedente che rende l’ipotesi possibile
L’idea di una partecipazione limitata non sarebbe comunque completamente estranea alla storia dello show. Nel corso degli anni diversi personaggi celebri sono stati coinvolti per periodi brevi, anche attraverso formule concordate con la produzione. Per un’artista molto impegnata come Ornella Muti, una presenza di poche puntate potrebbe quindi essere compatibile con gli impegni professionali, anche se resterebbe da capire come inserirla concretamente nel meccanismo della competizione. La questione diventa ancora più interessante perché Ballando con le stelle dispone già della formula del "ballerino per una notte", pensata proprio per permettere a grandi ospiti di esibirsi senza affrontare l’intera stagione. Se Ornella Muti è stata invece presentata come concorrente, significa che, almeno nelle intenzioni annunciate finora, il suo ruolo dovrebbe essere differente.
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