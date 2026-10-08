Ballando con le stelle, Barbara D’Urso scopre il like di Ornella Muti agli attacchi contro di lei: "Può solo farti la spesa". Come ha reagito Dopo un commento durissimo contro la giurata e la reazione di Ornella Muti, arrivata sui social: Barbara d’Urso non è rimasta a guardare.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il botta e risposta a distanza tra le due protagoniste di Ballando con le stelle si arricchisce di un nuovo capitolo dopo che sui social è comparso un commento di Ornella Muti che non è passato inosservato. Barbara d’Urso si è infatti imbattuta in alcuni contenuti critici nei suoi confronti apprezzati o accolti con ironia dall’attrice, decidendo poi di lasciare traccia della propria reazione attraverso alcuni repost.

Il giudizio che ha fatto discutere a Ballando con le stelle

Tutto è partito dalla prima puntata di Ballando con le stelle, quando Barbara d’Urso, nel suo ruolo di giurata, aveva espresso una valutazione non particolarmente entusiasta sull’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. In particolare, Barbara aveva spiegato di non aver percepito fino in fondo la passione nel tango portato sulla pista.

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Una valutazione che Ornella Muti aveva inizialmente accolto senza alimentare direttamente la polemica. Intercettata dietro le quinte della trasmissione, l’attrice aveva risposto: "Non si può piacere a tutti. Cosa ci devo fare se non le è arrivata la passione?". Durante Ballando Segreto però, Ornella avrebbe affrontato nuovamente l’argomento, lasciando spazio anche a un’interpretazione piuttosto precisa sulle motivazioni che potrebbero aver portato Barbara a esprimere quel giudizio.

L’attrice ha infatti parlato del rapporto che si crea tra un concorrente e il proprio maestro, sottolineando quanto possa essere intenso e particolare: "Io capisco che all’improvviso vedi la stessa cosa con un’altra donna e pensi, ‘me l’ha portato via’. L’intesa con Pasquale c’era, io l’ho sentita tanto", ha dichiarato l’attrice, facendo così entrare in scena anche il tema della presunta gelosia.

Il commento social contro Barbara D’Urso e il like di Ornella Muti

A far tornare prepotentemente la vicenda sotto i riflettori è stato però un episodio avvenuto sui social. Sotto una fotografia che ritraeva Ornella Muti insieme a Pasquale La Rocca, un’utente ha scritto un commento particolarmente duro nei confronti di Barbara: "Una certa giudice può solo farti la spesa. Tu sei stupenda".

La risposta dell’attrice è stata una risata, un gesto apparentemente leggero ma che ha finito per trasformarsi in un nuovo elemento della discussione, soprattutto dopo che alcuni utenti hanno salvato lo screenshot e lo hanno rilanciato su altre piattaforme.

La reazione di Barbara D’Urso

Gli screenshot sono arrivati anche a Barbara D’Urso, che non ha scelto di rispondere direttamente a Ornella Muti, ma ha invece condiviso alcuni post pubblicati su X che commentavano proprio l’episodio. Tra questi, uno recitava: "Si può dire che certe persone, certe affermazioni e certi gesti lasciano il tempo che trovano? Non credo che la persona di Barbara possa scalfirsi di fronte a certe cose, e non credo che certa gente meriti l’attenzione mediatica settimanale".

Un altro messaggio ripreso dalla conduttrice poneva invece una domanda molto diretta: "Ma Ornella che mette like ai commenti cattivi contro Barbara d’Urso?". Una scelta che ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulla tensione tra le due donne, proprio mentre la nuova edizione di Ballando con le stelle continua il suo percorso.

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